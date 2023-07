Khởi tố 35 bị can trong vụ hỗn chiến nghi có nổ súng ở Quy Nhơn

(PLO)- Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố 35 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến trong đêm 21-5 ở đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn.

Ngày 14-7, HĐND tỉnh Bình Định khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục kỳ họp thứ 11.

Tại đây, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sáu tháng đầu năm 2023.

Theo đó, tội phạm trộm cắp chiếm đoạt tài sản chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu tội phạm với 112 vụ (chiếm 32,65%); cố ý gây thương tích xảy ra 61 vụ (chiếm 17,78%); đánh bạc 53 vụ (chiếm 15,45%).

Nổi cộm lên là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích, có một số vụ dẫn đến chết người. Trong đó có một số vụ mà những người liên quan sử dụng các loại hung khí, có cả vũ khí nóng.

Cụ thể như ngày 21-5 vừa qua, có hai nhóm với khoảng hơn 40 người tụ tập đánh nhau tại đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn. Nhóm người này sử dụng phương tiện tự chế, có cả vật nghi là súng dùng để đánh nhau.

“Hiện nay công an chưa thu giữ được súng, chỉ có đầu đạn tại hiện trường. Đến nay Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố 35 bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng”- Đại tá Nguyện thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, việc thanh, thiếu niên tụ tập đánh nhau đang là vấn đề hết sức nhức nhối về an ninh trật tự trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình trên, trong đó đa phần những thanh, thiếu niên tham gia tụ tập, đánh nhau đều có vấn đề về gia đình, vấn đề về học hành.

“Đa phần là các trường hợp có vấn đề về gia đình, học hành, thường là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như nghèo, cha mẹ li hôn, có nhiều người bỏ học sớm và không có việc làm.

Do tình hình như vậy nên các cháu tụ tập với nhau, hơn nữa ở lứa tuổi này các cháu còn nông nỗi, hiếu động nên chỉ cần một lý do bất kỳ là dễ dẫn đến tụ tập đánh nhau”- Đại tá Nguyện cho biết thêm.

Để hạn chế tình trạng trên, Công an tỉnh Bình Định đã lập các tổ tuần tra, kiểm soát ngoài giờ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tụ tập, đánh nhau.

“Vấn đề căn cơ nhất là phải có sự vào cuộc của các đoàn thể, nỗ lực làm sao để giải quyết tình trạng thanh thiếu niên bỏ học. Gia đình phải có trách nhiệm trong việc quản lý, không được buông lỏng… để con cái có điều kiện tụ tập, đánh nhau”- Đại tá Nguyện cho biết.

HUY TRƯỜNG