Khởi tố nhóm người liều lĩnh tổ chức đánh bạc trên đường liên thôn

Ngày 14-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong đó, các bị can Bùi Anh Quốc (35 tuổi), Mai Thế Vinh (35 tuổi) và Dương Hoàng Khánh (30 tuổi, cùng ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-8, tại khu vực đường bê tông liên thôn An Lâu (xã Tam Lãnh), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tam Lãnh, Công an huyện Phú Ninh bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc 7,9 triệu đồng, một bộ chén đĩa và nhiều đồ vật phục vụ việc đánh bạc.

Trong những người kịp chạy trốn có Quốc và Vinh. Đến ngày 8-8, hai bị can đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 31-7 đến khi bị bắt, Quốc tổ chức sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa. Sòng bạc hoạt động từ 21 giờ đến 23 giờ 30. Hàng ngày, Khánh làm nhiệm vụ canh gác, giữ xe và chở khách đến sòng bạc. Những con bạc muốn vào trong phải nộp tiền xâu mỗi lần từ 50.000 đến 100.000 đồng cho Vinh.

Vào đêm 4-8, ba bị can này đã tổ chức cho khoảng 20 người tham gia đánh bạc, tổng số tiền mỗi ván từ 2 đến 10 triệu đồng.