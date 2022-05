Khốn khổ vì chồng cũ liên tục đến nhà quậy phá, đánh đập

Ngày 18-5, chị Nguyễn Thị Thanh Hường (41 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn phải lang thang bên ngoài, không thể về nhà của mình vì chồng cũ đang ở bên trong.

Tối hôm trước (17-5) chị Hường phải ngủ khách sạn vì chồng cũ nhậu say về la hét, gây chuyện.

Ngay trong đêm 17-5, chị chạy đến công an thị trấn Nam Phước cầu cứu về việc chồng vào nhà trái với ý muốn của chị và mong muốn lực lượng chức năng đến đưa chồng cũ ra ngoài.

Sau đó, công an thị trấn có cử cán bộ xuống nhà chị Hường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, công an vẫn để chồng cũ chị ngủ trong nhà, chị phải ra khách sạn ngủ.

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi cầu cứu về việc chồng cũ của tôi về nhà quậy phá. Công an cũng đã thụ lý việc hủy hoại tài sản nhà tôi rồi. Một lần tạt chất gì đó như axit khiến quần áo tôi bốc khói, hư hỏng hết. Và lần này là xâm phạm chỗ ở nhưng công an vẫn không giải quyết được. Tôi có cảm giác công an làm việc chưa hết trách nhiệm khiến tôi luôn cảm thấy bất an!” chị Hường bức xúc.

Trao đổi với PLO, thiếu tá Lê Trung Tài, Phó Công an thị trấn Nam Phước, cho biết công an đã tiếp nhận đơn tố cáo về việc hủy hoại tài sản của chồng cũ chị Hường. Hôm qua công an cũng có tiếp nhận trình báo của chị Hường và có cử cán bộ xuống làm việc.

“Vụ việc liên quan đến vấn đề tình cảm của vợ chồng cũ nên cũng nhạy cảm và khó khăn trong việc giải quyết. Trong tuần này anh em sẽ tập trung giải quyết dứt điểm câu chuyện này”, thiếu tá Tài nói.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc công an đã làm việc hết trách nhiệm chưa thì thiếu tá Tài không trả lời mà chỉ cho biết: “Sẽ giải quyết sớm vụ việc và sẽ thông báo sau”.

Theo chị Hường, cuối năm 2019, chị với chồng là N.M.H (43 tuổi) thuận tình ly hôn. Tòa ra quyết định chị có quyền nuôi con, người chồng có quyền đến thăm con.

Sau khi ly hôn, chị Hường sống trong căn nhà đứng tên mình trên đường Tôn Đức Thắng (thị trấn Nam Phước).

Tuy nhiên, vài tháng gần đây, do làm ăn khó khăn và thấy việc ở trong căn trên là một gánh nặng nên chị Hường muốn bán. Từ đó, chị thường xuyên bị chồng cũ về nhà thăm con đến quấy nhiễu, đập phá đồ đạc, đánh đập khiến chị sống trong hoảng sợ.

“Hình như chồng cũ tôi nghe tin tôi bán nhà nên bực tức. Lúc ly hôn tôi có hứa với chồng cũ là sau này căn nhà tôi đang sinh sống để dành cho con. Đó là tài sản của tôi thì tôi muốn bán tôi bán thôi. Mà tôi có bán cũng mua nhà khác ở và để dành cho con. Con tôi nuôi tôi phải thương nó hơn ai hết chứ”, chị Hường nói.

Chị Hường còn lo lắng, việc chồng cũ về nhà quậy phá khiến con trai đang học lớp 9 của mình không tập trung ôn thi lớp 10 được.

Trao đổi với PLO, ông N.M.H (chồng cũ chị Hường) cho biết khi ly hôn chị Hường có hứa, viết giấy là giữ căn nhà, miếng đất và nhà cho con. Nhưng vừa qua, ông H. nghe con nói chị Hường sắp bán nhà nên không muốn.

"Anh thấy gần đây vợ cũ hay đưa những người bạn không tốt về nhà, anh lo lắng cho con anh nên về ở. Vì trong giấy viết tay vợ cũ có hứa hai đứa cùng ở và nuôi con", ông H. nói.

Ông H. còn cho biết, hàng tháng ông này vẫn cấp dưỡng tiền cho con. Ông này mở quán nhậu gần nhà chị Hường nên khi làm xong việc tối về đó ngủ và đi làm.