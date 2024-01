Không được lập phân hiệu, iSchool Ninh Thuận xin điều chỉnh thành địa điểm đào tạo cao đẳng nghề

Ngày 2-1, ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản phản hồi báo Pháp Luật TP.HCM về việc điều chỉnh dự án iSchool Ninh Thuận cơ sở Nguyễn Văn Trỗi.

Ngày 26-12-2023, theo ông Hoàng, chủ đầu tư dự án, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển học đường Quốc Tế, đã có hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án trên thành địa điểm đào tạo để đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Hoa Sen.

“Hiện, Sở KH&ĐT đang xem xét, báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo quy định”- văn bản trả lời của Sở KH&ĐT nêu.

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển học đường Quốc Tế đã gửi hồ sơ đề nghị Sở KH&ĐT điều chỉnh dự án trên thành Phân hiệu Trường cao đẳng nghề Hoa Sen tại tỉnh Ninh Thuận tại cơ sở số 26 Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư, cơ quan này đã có văn bản phúc đáp Công ty Quốc Tế thông báo nội dung điều chỉnh trên không phù hợp.

Theo Sở KH&ĐT, vị trí công ty đề xuất điều chỉnh thành Phân hiệu Trường cao đẳng nghề Hoa Sen được quy hoạch là đất trường học – trường phổ thông trung học.

Mặt khác, Nghị định 24/2022 quy định địa điểm xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Nghị định 24 cũng quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, cao đẳng phải có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất tối thiểu bằng 25% diện tích sử dụng đất tối thiểu.

Do đó, Sở KH&ĐT cho rằng việc điều chỉnh dự án Trường phổ thông iSchool Ninh Thuận thành Phân hiệu Trường cao đẳng nghề Hoa Sen với quy mô diện tích đất hiện hữu 4.097 m2 là chưa phù hợp với tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định.

Đồng thời, Sở KH&ĐT cũng có văn bản đôn đốc, đề nghị Công ty Quốc Tế nghiên cứu, đề xuất nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật.

Dự án Trường phổ thông trung học iSchool Ninh Thuận được UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép thành lập từ chuyển đổi Trường THPT bán công Trần Quốc Toản. Trường có quy mô đào tạo 700-800 học sinh, tổng mức đầu tư 37,7 tỉ đồng.

Tháng 3-2016, chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm ban hành quyết định thành lập Trường mầm non iSchool Ninh Thuận, Phòng GD&ĐT cho phép trường hoạt động giáo dục mầm non.

Theo kết luận thanh tra của Sở KH&ĐT Ninh Thuận, nhà đầu tư chưa điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận, chưa thực hiện đề nghị cấp phép trường mầm non tại địa điểm đã đăng ký đầu tư trường phổ thông là không đúng quy định, không phù hợp mục tiêu, quy mô đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Việc UBND TP, Phòng GD-ĐT TP Phan Rang- Tháp Chàm tự cấp phép hoạt động giáo dục mầm non trong dự án đã được UBND tỉnh cấp phép trường phổ thông là không đúng quy định pháp luật, trái mục tiêu, quy mô được duyệt.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn có các thiếu sót như không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, không lập báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư, chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư. Thanh tra Sở KH&ĐT đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư 25 triệu đồng đối với những vi phạm trên.

Nhà đầu tư đã nộp phạt và nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư từ phổ thông thành mầm non.

Sau đó, nhà đầu tư tiếp tục xin điều chỉnh chuyển học sinh mầm non từ Trường mầm non iSchool Ninh Thuận sang cơ sở Trường iSchool Ninh Thuận tại đường Nguyễn Văn Cừ. Cơ sở Trường mầm non iSchool sẽ được chuyển thành Phân hiệu Trường cao đẳng nghề Hoa Sen.

Tháng 9-2023, nhà đầu tư khánh thành Trường mầm non iSchool Ninh Thuận tại cơ sở đường Nguyễn Văn Cừ. Riêng dự án iSchool Ninh Thuận tại đường Nguyễn Văn Trỗi vẫn đóng cửa cho đến nay.