Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét đỉnh điểm 10 độ C 13/12/2024 14:59

(PLO)- Đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tác động đến miền Bắc và Trung Trung Bộ, gây ra đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Nhiệt độ ở Hà Nội có thể xuống thấp nhất là 10 độ C, và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có nền nhiệt từ 10-13 độ C, vùng núi có thể dưới 5 độ C.