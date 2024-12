Đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc và miền Trung chìm trong rét đậm, rét hại

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc và miền Trung chìm trong rét đậm, rét hại 15/12/2024 07:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, và một số nơi vùng núi cao có thể xuống dưới 5 độ C. Từ đêm 13-12, Đợt không khí lạnh tăng cường đã lan rộng và ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Trung Trung Bộ, đồng thời tiếp tục mở rộng đến Nam Trung Bộ. Trong đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, tạo điều kiện cho mưa lớn và gió mạnh ở nhiều nơi. Theo dự báo, từ đêm 13-12 đến ngày 15-12, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, với trời rét đậm trên diện rộng, đặc biệt vùng núi rét hại. Cơ quan khí tượng cảnh báo đây sẽ là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay, có khả năng kéo dài đến ngày 15-12.