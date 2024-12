Không khí lạnh tăng cường ở TP.HCM 01/12/2024 09:15

(PLO)- Sáng ngày 30-11, nhiệt độ TP.HCM giảm so với hôm qua 2 độ C, người dân có cảm giác không khí lạnh hơn so với ngày trước đó.

Cụ thể nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất ngày 29-11 là khoảng 30 độ C, thấp nhất khoảng 23 độ C, tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 29 độ C, thấp nhất 23.4 độ C. Hiện tại ở Nam Bộ áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía Nam, có trục qua Nam Trung Bộ. Dự báo thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ chiều tối ngày 30-11 có mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng 28-32 độ.