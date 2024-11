Không khí lạnh tăng cường ở TP.HCM 30/11/2024 13:15

(PLO)- Hôm nay nhiệt độ ở TP.HCM giảm hơn so với ngày 29-11 là 2 độ C, do đó người dân tại TP.HCM cảm giác không khí lạnh hơn so với ngày hôm qua.

Sáng ngày 30-11, nhiệt độ TP.HCM giảm so với hôm qua 2 độ C, người dân có cảm giác không khí lạnh hơn so với ngày trước đó.

Cụ thể nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất ngày 29-11 là khoảng 30 độ C, thấp nhất khoảng 23 độ C, tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 29 độ C, thấp nhất 23.4 độ C.

Không khí lạnh tiếp tục tăng ở TP.HCM. Ảnh: NC

Hiện tại ở Nam Bộ áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía Nam, có trục qua Nam Trung Bộ.

Dự báo thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ chiều tối ngày 30-11 có mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng 28-32 độ.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hôm nay nhiệt độ ở TP.HCM giảm hơn so với ngày 29-11 là 2 độ C.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông và có khả năng được tăng cường yếu vào khoảng ngày 2-12 đến ngày 3-12.

Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động tốt hơn tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 2-12.

Trong hai đến ba ngày tới, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban đêm có xu hướng tăng nhẹ, từ chiều tối ngày 2-12, mưa có xu hướng tăng, xảy ra khoảng một nửa diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.