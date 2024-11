Lý do thời tiết TP.HCM bắt đầu chuyển lạnh, có sương mù vào buổi sáng 29/11/2024 11:11

Sáng ngày 29-11, không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam, buổi sáng thời tiết ở TP.HCM nhiệt độ thấp nhất ngoài trời khoảng 25 độ C. Nhiệt độ ở một số tỉnh Nam Bộ khác phổ biến thấp nhất ở 22-25 độ C và cao nhất là 30-33 độ C.

Thời tiết ở TP.HCM đã bắt đầu chuyển lạnh. Ảnh: NC

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hiện không khí lạnh tăng cường và khuếch tán sâu về phía Nam, chi phối Nam Bộ là đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh.

Theo dự báo chiều ngày 29-11, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ giảm mây, trời hửng nắng, có mưa, mưa rào và dông ở khoảng nhỏ hơn 1/2 diện tích khu vực Nam Bộ.

Riêng tại TP.HCM, tất cả các khu vực trưa chiều ngày 29-11 trời có lúc giảm mây, hửng nắng. Buổi chiều có khả năng xảy ra mưa rào vài nơi.

Gần 11 giờ trưa nhưng thời tiết ở TP.HCM vẫn ít nắng. Ảnh: NC

Trong khoảng hai đến ba ngày tới, tại Nam Bộ áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ giảm dần, ở mức trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động suy yếu, rút dần ra phía Đông.

Theo đó, thời tiết ở Nam Bộ trong những ngày tới sẽ nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Mùa khô là thời kỳ ít mưa, sẽ gây khô hạn cho khu vực miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long. Mùa khô năm 2024-2025 do ít mưa, nước từ thượng nguồn về ít nên tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn vẫn diễn ra gay gắt, độ mặn cao hơn so với trung bình nhiều năm. Hầu hết các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu nước ngọt cho sản xuất, sinh hoạt. Do đó, cần chủ động tìm các giải pháp tích trữ nước ngọt ngay từ thời điểm này. Ngoài ra, người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để đề phòng những trận mưa to trái mùa làm thiệt hại rau màu, cây hoa cảnh tết. Những ngày giáng sinh, Tết Dương lịch, nhiệt độ sẽ không xuống quá thấp, đêm và sáng sớm tại TP.HCM khoảng 22-23 độ C, một số ngày xuất hiện sương mù. Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ