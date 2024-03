Không nhường đường cho xe ưu tiên, 2 tài xế bị phạt

(PLO)- Công an tỉnh Bình Định phạt hành chính hai tài xế điều khiển xe không nhường đường cho xe ưu tiên.

Ngày 14-3, trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phạt ông Hồ Văn C (41 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) 13 triệu đồng. Ông C điều khiển ô tô tải 77C-216.78 không nhường đường khi xe ưu tiên phát tín hiệu để làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện giấy phép lái xe của ông C đã hết thời hạn sử dụng dưới ba tháng.

Tương tự, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phạt bà Nguyễn Phương Th (38 tuổi, ngụ TP.HCM) 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe ba tháng. Lý do bà này không nhường đường cho xe phát tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ.

THU DỊU