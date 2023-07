Kiều hối đổ về TP.HCM liên tục tăng mạnh

(PLO)- Lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, đến cuối tháng 6, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt trên 4,3 tỉ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 65,6% so với cả năm 2022.

Riêng quý II, lượng kiều hối chuyển về đạt hơn 2,2 tỉ USD, tăng 4,5% so với quý I-2023.

Ông Lệnh đánh giá, lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước.

Theo NHNN, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á và châu Phi tăng trưởng cao so với cùng kỳ và so với quý I năm nay. Trong đó, châu Á là khu vực kiều hối chuyển về chiếm tỉ trọng cao nhất, lên tới 47% tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố (tăng 14,4% so với quý trước). Điều này tác động trực tiếp đến tăng trưởng kiều hối của quý II-2023 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn.

Ông Lệnh nhấn mạnh, kiều hối là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế xã hội. Nhận diện và đánh giá cao ý nghĩa của nguồn lực này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo xây dựng đề án Chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố. Qua đó, nhằm tiếp tục thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối chuyển về.

"Đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước và tự hào Việt Nam của kiều bào và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và lao động tại nước ngoài để đóng góp vào sự phát triển của Thành phố, của đất nước”, ông Lệnh nói.

Theo đó, đề án đã đưa ra các mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kiều hối; về thực hiện các dự án phát triển xã hội, giáo dục, y tế và môi trường từ nguồn kiều hối và sự tham gia đóng góp của người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài…

Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về thành phố ít nhất 10% mỗi năm giai đoạn 2023-2025 và duy trì tốc độ này trong giai đoạn 2025-2030.

Nhìn lại lượng kiều hối chuyển về trong 5 năm gần đây tại thành phố luôn đạt mức tăng trưởng khá. Năm 2018, lượng kiều hối chuyển về đạt 4,7 tỉ USD, tăng 8,8%; năm 2019 đạt 5,45 tỉ USD, tăng 15,8%; năm 2020 đạt 6,09 tỉ USD, tăng 11,8%; năm 2021 đạt 7,07 tỉ USD, tăng 16% và năm 2022 đạt 6,6 tỉ USD, giảm 7%.

"Như vậy, nếu tính tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua, lượng kiều hối chuyển về tăng 7,6%/năm. Do vậy, cơ sở để tăng trưởng bình quân giai đoạn tới khoảng 10%/năm là khả thi", ông Lệnh nói.

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư. Đây là yếu tố nền tảng không chỉ thu hút nguồn kiều hối mà còn các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước ngoài để phát triển kinh tế.

