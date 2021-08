Bộ Công Thương đề xuất các giải pháp gỡ khó cho 3T Để tháo gỡ cho 3T, Bộ Công Thương đã gửi văn bản tổng hợp các kiến nghị, giải pháp của DN đến Bộ Y tế và các bên liên quan. Theo đó, ngoài các quy định về giải pháp “3T”, “một cung đường, hai địa điểm”, Bộ Công Thương đề nghị bổ sung các hình thức khác cho DN được lựa chọn. Đồng thời đề nghị bổ sung quy định cho phép người lao động được về nhà với điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh như di chuyển theo tuyến cố định, không dừng đỗ dọc đường... Đặc biệt, cơ quan chức năng cần đưa ra quy định về quy trình, thời hạn các cơ quan y tế địa phương cần phối hợp với DN để tách F0, F1 ra khỏi môi trường làm việc; quy định về tổ chức xét nghiệm cộng gộp định kỳ, lấy mẫu trực tiếp tại nhà máy để cắt giảm chi phí, thời gian. “Cơ quan chức năng cũng phải đưa ra các điều kiện, quy định cụ thể để cho phép DN được hoạt động trở lại tương ứng với các kịch bản khác nhau, như 30%, 50%, 70%, cho tới 100% công suất như trước khi xảy ra dịch. Điều kiện hoạt động theo kịch bản tùy vào mức độ đảm bảo an toàn của DN để có kế hoạch bố trí lao động và nguồn lực sản xuất thích hợp” - văn bản kiến nghị nêu rõ.

Các công ty đều mong muốn đẩy nhanh tiêm vaccine

để công nhân yên tâm sản xuất. Ảnh: PM Lo tiêm vaccine tập trung làm lây lan dịch

Ông Nguyễn Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, cho biết các công ty 3T đang tìm mọi giải pháp để giữ gìn nguồn “công nhân sạch”, tức không bị nhiễm COVID-19. Thế nhưng hiện nay các cơ quan y tế triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 lại gọi từng tốp công nhân, mỗi DN khoảng 20-30 công nhân, đến một địa điểm tập trung với vài trăm công nhân của nhiều đơn vị khác nhau để tiêm vaccine. Các công ty lo ngại việc tiêm vaccine như vậy sẽ làm lây lan dịch vào “công nhân sạch” của họ. Để đảm bảo an toàn, DN phải xét nghiệm lại số công nhân đã ra ngoài tiêm vaccine, sau đó đưa vào vùng đệm, nếu an toàn mới được đưa vào sản xuất. Đó là điều cực kỳ phi lý và nguy hiểm. Do vậy, các DN kiến nghị lực lượng y tế tổ chức tiêm vaccine tại các nhà máy. Nếu tiêm tập trung thì phải tách giờ tiêm riêng biệt, đảm bảo giãn cách để ngăn virus nhiễm vào nguồn “công nhân sạch” của DN.