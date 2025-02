Tỉnh Long An được bình chọn top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn 15/02/2025 16:45

(PLO)- Ngày 15-2, tại TP.HCM, UBND tỉnh Long An phối hợp với Ban liên lạc đồng hương Long An tổ chức họp mặt đồng hương Long An tại TP.HCM nhân dịp đầu năm 2025.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, năm 2024 tỉnh đã đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng và chi chi trả bồi thường cho trên 1.364 ha (vượt 16% kế hoạch). Ngoài ra Long An đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp, năm 2024 Long An có 2.302 doanh nghiệp thành lập mới và được bình chọn top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2024.

Hơn nữa, năm 2024 tỉnh Long An đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch thu hút khách trong và ngoài nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng bà con Long An tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chia sẻ, trong thời gian qua, Hội đồng hương Long An ngoài việc hỗ trợ các các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ học sinh hiếu học, xây dựng cầu đường, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới...

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Bên cạnh việc tham gia vào các hoạt động an sinh và kêu gọi đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh, chúng tôi rất mong muốn quý bà con, quý doanh nhân, các sinh viên tiếp tục quan tâm đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển quê nhà theo từng ngành nghề, lĩnh vực chuyên môn của mình"- ông Phạm Tấn Hòa bày tỏ.

Lãnh đạo tỉnh Long An tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dịp này, UBND tỉnh Long An đã trao quyết định công nhận Ban liên lạc đồng hương Long An tại TP.HCM.