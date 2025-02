Long An đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển 07/02/2025 20:51

(PLO)- Chiều ngày 7-2, UBND tỉnh Long An tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với cơ quan ngoại giao, hiệp hội và hội và doanh nghiệp tỉnh Long An.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, năm 2024 kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phục hồi rõ nét, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, kết quả cả năm 2024 đạt, vượt 21/21 chỉ tiêu chủ yếu.

GRDP năm 2024 tỉnh Long An đạt khoảng 8,3%. Ảnh: HD

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 2024 đạt khoảng 8,3%, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước - quý I đạt 4,80%, quý II đạt 5,98%, quý III đạt 10,82%, quý IV đạt 11,26% và cải thiện đáng kể so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt 107,3 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên đạt trên 25.830 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện rõ nét và được doanh nghiệp đánh giá cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 đã bứt phá tăng 8 bậc so với năm 2022, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành cả nước.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, Long An cam kết sẽ không ngại khó mà tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chọn Long An đầu tư thì sẽ được hỗ trợ về thủ tục pháp lý. Ngoài ra, các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu thị trường chưa thật ổn định thì Long An sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối cung cầu sản phẩm cho các doanh nghiệp, cùng phát triển với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi họp mặt.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy Long An chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp năm mới 2025, thắng lợi mới, thành công mới... Thời gian tới, ông mong rằng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng chính quyền Long An để góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển tốt hơn, vững mạnh hơn, đạt nhiều kết quả tốt hơn trong năm 2025.