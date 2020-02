Chính thức công bố Liên minh kích cầu du lịch

Liên minh có sự tham gia của 4 địa phương là Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk.



Theo đó, liên minh đã ra tiêu chí du lịch an toàn với dịch COVID-19 với các nội dung như: Điểm đến du lịch an toàn với dịch COVID-19; Doanh nghiệp du lịch an toàn với dịch COVID-19; Dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn với dịch COVID-19; Dịch vụ ăn, uống, hàng hóa an toàn với dịch COVID-19 và Dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn với dịch COVID-19.

Kèm theo quyết định này còn có phụ lục kèm theo quy định về đối tượng cách ly. Cụ thể, cách người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh; Người Việt Nam đến từ hoặc đi qua Trung Quốc (trừ tình Hồ Bắc) trở về Việt Nam tring vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.



Các đơn vị ký tham gia Liên minh ký cam kết. Ảnh V.THỊNH

Ngoài ra, phụ lục cũng đưa ra những cách phòng chống lây nhiễm tại cơ sở cách ly.

Theo Hiệp hội du lịch Việt Nan, mục tiêu dài hạn của chương trình kích cầu này là nhằm hình thành phương pháp ứng phó với các đợt khủng hoảng của ngành du lịch khi gặp các sự cố về thiên tai, dịch bệnh.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển du lịch, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Về ngắn hạn, một trong những mục tiêu được đưa ra là từng bước khôi phục hoạt động của ngành du lịch; Giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trong ngành du lịch đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Số liệu được công bố tại sự kiện cũng cho thấy, dịch bệnh COVID-19 đã làm cho tỷ lệ lấp buồng của khách sạn giảm từ 20%- 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM mức sụt giảm khoảng 50% với với cùng kỳ năm ngoái.