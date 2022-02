Ngày 4-2 (mùng 4 Tết Nhâm dần), TP Hội An tổ chức thực hiện lại phố đi bộ, phố đêm và các hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống.

Trong ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, TP Hội An ghi nhận lượng khách đổ về rất đông. Thống kê nhanh, các ngày mùng 1 và mùng 2, Hội An đón hơn 10 ngàn lượt khách; mùng 3 và mùng 4 khoảng 10 ngàn lượt khách mỗi ngày.



Du khách được hướng dẫn nhiệt tình khi tham quan phố cổ Hội An.

Hiện nay, TP Hội An đã triển khai tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi trải nghiệm cũng được tổ chức thường xuyên trong khu phố cổ phục vụ du khách.

Trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chính quyền TP Hội An vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.



Hội An triển khai hoạt động phố đi bộ trở lại.

Mùng 4 Tết, TP Hội An tổ chức các chương trình phục vụ du khách như về phố Hội du xuân (cầu an, áo dài xuống phố); kết nối xe điện tuyến tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống; bài chòi (trực tuyến và trực tiếp).

Hội An là địa điểm được biết đến với nhiều giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đặc sắc, hệ thống đình chùa, hội quán, di tích phong phú.



Du khách đến TP Hôi An tham quan ngày một đông.

Năm nay, TP chú trọng hướng tới du lịch tâm linh để du khách đến Hội An có cơ hội tìm hiểu các văn hoá dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng, cầu an, cầu phúc cho năm mới may mắn, thuận lợi.







Du khách đến tham quan một ngôi chùa ở TP Hội An.







Như mọi năm, hàng trăm ảnh tượng được trưng bày phục vụ du khách.



Du khách đến Hội An thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc.







Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết Nhâm dần, TP Hội An đã đón khoảng 30 ngàn lượt khách.