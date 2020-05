Người Việt ‘cứu’ du lịch Việt

LTS : Du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở nước ta trong dịch COVID-19. Khi đất nước bước vào “trạng thái bình thường mới”, ngành du lịch cũng bắt đầu triển khai các gói kích cầu với chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.



Mới đây, trong chuyến công tác đến Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố khởi động lại thị trường du lịch nội địa. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, hiện nay hàng loạt địa phương, doanh nghiệp công bố các chương trình kích cầu với những tour du lịch giảm giá mạnh chưa từng có.

Tận dụng du thuyền bán cà phê

Hiệp hội Du lịch TP.HCM đã phát động chương trình kích cầu với sự tham gia của nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ trên cả nước. Bước đầu các công ty đã và đang dần hồi sinh và có khách trở lại. Đây là một tín hiệu lạc quan cho du lịch nội địa.

Ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền buồm Đông Dương, cho biết đầu tháng 6 tới, công ty sẽ mở cửa hoạt động trở lại sau ba tháng phải tạm dừng hoạt động. Theo ông Lâm, công ty đang đàm phán với quận 1 nhằm có thể triển khai tour ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn với giá 100.000 đồng/khách để thu hút khách du lịch nội địa. Vì các tỉnh vẫn chưa biết đến nhiều sản phẩm du lịch đường sông của TP.HCM.

“Chúng tôi cũng đã hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và Hội Hướng dẫn viên để các đơn vị này hằng tuần tổ chức chương trình cà phê, du thuyền phục vụ cà phê, đồ uống. Đây cũng là cách nhằm quảng bá để có thêm khách hàng” - ông Lâm ví von.

Bà Trần Thị Lệ, nhà ở quận Tân Bình cho biết: “Tôi vừa tìm hiểu bốn chương trình du lịch kích cầu rất hấp dẫn từ Công ty Du lịch TST. Cụ thể là chương trình “Về với Cù Lao Tân Phong”, “Đi tìm cánh đồng bất tận”, “Trải nghiệm nông nghiệp xanh Sài Gòn” và “Ngắm Sài Gòn từ phía bên sông”.

Theo bà Lệ, ngoài giá đang được giảm đến 40%, bà rất thích tour “Trải nghiệm nông nghiệp xanh Sài Gòn” vì rất phù hợp để các bé cùng cha mẹ có thể khám phá, biết được cách trồng cây, rau củ sạch...

“Với thời gian một ngày trải nghiệm ở Củ Chi, TP.HCM, mức giá là 580.000 đồng/khách, tôi thấy cũng vừa túi tiền nên sẽ rủ thêm họ hàng đăng ký đi chung” - bà Lệ vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, tại Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, anh Nguyễn Hoàng An, một khách hàng, cho biết sau khi tham khảo thì ấn tượng với tour “Một cung đường hai di sản”. Tham gia tour này, du khách sẽ đến với suối Cá thần, một cảnh quan độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Hay vượt 500 bậc thang nối nhau giống như Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ để đặt chân đến đỉnh núi Múa. Từ đây chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của khu Tam Cốc (Ninh Bình)… “Thật là hấp dẫn, do đó tôi cùng hai người bạn đang tính toán trong cuối tháng 6 này sẽ sắp xếp đi” - anh An kể.



Du khách xúc động với trải nghiệm lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan. Ảnh: VT

Phải hướng đến giá trị thực, đừng làm khách thất vọng

Ông Lại Minh Duy, Giám đốc Công ty Du lịch TST, cho hay theo các kết quả phân tích thị trường mới nhất về nhu cầu đi du lịch trong nước cho thấy du khách chủ yếu đi theo nhóm gia đình. Khách cũng chuộng chương trình tour trọn gói ngắn ngày hoặc theo gói combo gồm dịch vụ vé máy bay, khách sạn, resort… Tiêu chí đầu tiên là an toàn, sau đó là giảm giá trực tiếp. Từ đó, công ty đã tung ra bốn chương trình kích cầu.

“Đây là những tour hoàn toàn mới trên thị trường, đều hướng đến giá trị trải nghiệm và hướng nhu cầu du khách đến du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, khám phá, học tập. Với chính sách giá không lợi nhuận, mục tiêu chính của chúng tôi là khuyến khích khách di chuyển và có những hành trình ngắn sau thời gian giãn cách” - ông Duy nhấn mạnh.

Giám đốc Công ty Du lịch TST Lại Minh Duy nhìn nhận có thể nói trong lịch sử ngành du lịch Việt Nam, chưa bao giờ có cuộc đại khuyến mãi với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp hoạt động dịch vụ du lịch như hiện nay. Đây là tín hiệu tích cực đáng mừng, bởi nguồn khách du lịch nội địa chính là “cái phao” để ngành dịch vụ du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chắc chắn sắp tới, nhiều điểm đến trong cả nước sẽ tung ra đồng loạt nhiều loại hình du lịch đa dạng với giá sốc cùng những dịch vụ từng phần hoặc trọn gói và chất lượng tốt nhất nhằm kích thích khách đến địa phương mình.

Ông Duy cũng chia sẻ “kích cầu” đang là từ khóa được quan tâm tìm kiếm phổ biến và cũng được tất cả đơn vị cung cấp dịch vụ gồm khách sạn, resort, hàng không, doanh nghiệp lữ hành triển khai. Tuy nhiên, du khách đang có vẻ lúng túng với những gói kích cầu do thật có, ảo có. Vì vậy, việc kích cầu phải hướng đến giá thị thực của dịch vụ, tránh nâng lên hạ xuống, gây ra sự thất vọng cho du khách khi niềm hy vọng hồi phục vừa nhen nhóm.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, cho rằng: “Các khách sạn, khu du lịch, tàu thuyền, nhà xe... cần tránh tình trạng lúc khó khăn, ế ẩm thì hô hào giảm giá nhưng khi có dấu hiệu hồi phục hoặc khách cần thuê thì dùng mọi cách để tăng giá”.

“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” là một giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch COVID-19 do Bộ VH-TT&DL vừa phát động. Theo đó, Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp với các địa phương và các bên liên quan tổ chức phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” tại một số địa bàn du lịch trọng điểm nhằm thu hút sự vào cuộc của các hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tác. Tổng cục Du lịch cũng sẽ phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa. Bên cạnh đó, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các di tích, điểm tham quan, bảo tàng, điểm du lịch do địa phương quản lý góp phần giảm giá thành, tăng tính hấp dẫn các gói kích cầu du lịch.