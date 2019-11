Hàng không, vàng, đá quý đua nhau giảm giá ngày Black Friday

Giảm giá mạnh từ thương hiệu bình dân đến cao cấp

Dữ liệu nội bộ của Black-Friday Global cho biết năm 2018, tại Việt Nam có mức tăng doanh số lên đến 832% so với một ngày bình thường. Mặc dù điều này là khá bình thường so với các nước phương Tây, song có thể thấy “Ngày thứ Sáu đen tối” đang được đón nhận nhiều tại Việt Nam.

Theo khảo sát này, quần áo, giày dép, đồ điện tử, điện gia dụng là những mặt hàng được mua sắm nhiều hơn cả.

Chính vì thế, các hãng thời trang từ thương hiệu đến bình dân đều lao vào “cơn lốc” giảm giá này. Nếu như theo truyền thống, Black Friday chỉ diễn ra trong ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 thì trong những năm gần đây, nhằm giảm bớt sự cạnh tranh, các nhà kinh doanh đã kéo dài thời gian trước một tuần lễ hoặc kéo dài qua đầu tháng 12.

Tại Việt Nam, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng giảm sâu 50%-90% sản phẩm. Đơn cử từ ngày 27-11 đến 1-12, các thương hiệu thời trang quốc tế thuộc phân khúc trung bình đến cao cấp giảm đến 50% +++ như GAP, Topshop, Mango, Old Navy, Levi's, Mothercare, Banana Republic, Gucci, Burberry, Lacoste, Michael Kors … Hay hãng giày hiệu có tiếng như Adidas, Reebok - đứa con của Adidas, hay Skechers… nhận được lượng lớn sự quan tâm từ người tiêu dùng khi giảm 50% giá trị sản phẩm.



Các thương hiệu quốc tế và trong nước đều mạnh tay giảm giá tới 50% giá trị sản phẩm. Ảnh: Thu Hà



Người dân tranh thủ đi mua đồ giảm giá trước ngày sự kiện chính 29-11, tức ngày Black Friday. Ảnh: Thu Hà

Không chỉ thương hiệu nước ngoài, thời trang cao cấp trong nước cũng đưa ra mức giảm giá 50% như Pierre cardin (thuộc hãng thời trang An Phước), Ivy Moda, Elise và NEM...



Dù chưa tới ngày Black Friday nhưng hãng Pierre cardin chơi lớn khi giảm giá toàn bộ sản phẩm có trong gian hàng tại một trung tâm thương mại lớn. Ảnh: Thu Hà

Hãng giày dép Bitis, Juno.. cũng không ngoại lệ khi tung ra các sản phẩm có mức giảm sâu. Những thương hiệu bình dân khác đưa ra các mức giảm 50%-70% nhằm thu hút người mua để kích cầu khả năng mua sắm. Dọc con đường Lê Văn Sĩ (quận 3), hàng loạt cửa hàng thời trang như Gumac, TaLy, Haberman, Miều… đều treo biển giảm giá.

Năm nay, mặt hàng gia dụng tại các siêu thị cũng chạy đua khi khắp nơi đều treo các biển giảm giá, như tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op, ba nhóm hàng giảm giá mạnh là đồ điện gia dụng, hóa phẩm và may mặc giảm giá đến 50%, các nhóm hàng còn lại giảm giá trung bình 10%025%. Theo đó, có khoảng 1.000 các loại nồi cơm điện, bình đun siêu tốc, nồi thủy tinh, bếp… giảm giá 25%-50%...

Năm nay, mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi nhu cầu tiêu dùng ngày một tăng lên, các thương hiệu The Face shop, Gucci, Zara, Estée Lauder, The Body Shop, L’Oreal, Nyx, DKNY... tung ra các mã giảm giá 20%-50% tùy thương hiệu.



Nước hoa, đồng hồ... cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng, nhất là khi giảm giá. Ảnh: Thu Hà

Vé máy bay, vàng cũng đua nhau giảm giá

Đặc biệt trong năm nay, các hãng hàng không chơi lớn khi tung ra nhiều ưu đãi về giá vé. Đơn cử, hãng Bamboo Airways tham gia cuộc đua giảm giá cuối năm đầy thú vị này khi tung ra vé đồng giá 88.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) ở một số chặng bay tới ngày 30-11.

Trong khi đó, Vietnam Airlines lại giảm 10% giá vé trên toàn mạng bay tới ngày 29-11. Còn hãng hàng không giá rẻ lại hưởng ứng bằng cách tung ra 1.680.000 vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên đường bay nội địa duy nhất vào ngày 29-11, với thời gian bay từ ngày 1-12 đến 28-3-2020.

Không chỉ thế, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước cũng đã thông báo về việc giảm giá bán vàng trang sức, kim cương, đá quý... nhân dịp Black Friday.



PNJ cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá để kích cầu mua sắm cuối năm này. Ảnh: Thu Hà

Black Friday, hay còn gọi là ngày thứ Sáu đen tối, vốn xuất phát từ Mỹ và được ấn định vào ngày thứ Sáu đầu tiên sau ngày lễ Tạ ơn. Trong kinh doanh, cụm từ "in the black" ám chỉ tình trạng doanh nghiệp đang kinh doanh có lợi, rất phát đạt, còn "in the red" thì có nghĩa doanh nghiệp đó đang trong "vùng đỏ" làm ăn thua lỗ và thất bát.

Những ám chỉ màu sắc này cũng là xuất phát từ việc các kế toán trưởng trước đây luôn sử dụng mực đen để ghi số lợi nhuận của doanh nghiệp, mực đỏ để ghi số tiền thua lỗ. Do vậy, sử dụng màu đen cho ngày lễ mua sắm, người ta đang có ý nói ngày thứ Sáu đen là ngày thứ Sáu "làm ăn phát đạt" cho các doanh nghiệp.