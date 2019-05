Theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại, fanpage Nhật Cường Mobile với hơn 500.000 lượt Like đã bốc hơi khỏi Facebook, màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn thông báo Sorry, this content isn’t available right now (rất tiếc, nội dung này hiện không khả dụng).



Fanpage Nhật Cường Mobile với hơn 500.000 lượt Like bất ngờ "bốc hơi" khỏi Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

Tương tự, cả hai trang web của Nhật Cường Mobile gồm nhatcuong.com và dienthoaididong.com đều không thể truy cập, hiển thị lỗi 404 not found quen thuộc. Trang sửa chữa, bảo hành điện thoại của Nhật Cường tại địa chỉ nhatcuongservices.com cũng gặp khó khăn trong việc truy cập.

Rất nhiều khách hàng tỏ ra lo lắng vì chế độ hậu mãi, bảo hành sản phẩm khi mua tại hệ thống này khi các kênh liên lạc của Nhật Cường Mobile đều bị cắt đứt. Tất cả các chi nhánh cửa hàng của Nhật Cường trong đều đã bị đóng cửa, ngoại trừ fanpage Nhatcuongservices vẫn còn hoạt động, tuy nhiên, số điện thoại của dịch vụ bảo hành lại không thể liên lạc.

Các trang web của hệ thống này cũng không thể truy cập. Ảnh: TIỂU MINH

Điều này đã khiến không ít người dùng cảm thấy lo ngại cho số phận của chiếc điện thoại, laptop đang được gửi bảo hành tại đây.

Lợi dụng việc Nhật Cường Mobile bị kiểm tra, nhiều người đã nhanh tay lập các nhóm, fanpage ảo lấy tên doanh nghiệp này để ăn theo, câu kéo thành viên.

Nhật Cường Mobile đã bắt đầu hoạt động từ năm 2001 và hiện đang có 10 cửa hàng tại Hà Nội. Phần lớn sản phẩm kinh doanh của công ty là điện thoại di động chính hãng, bên cạnh đó, hệ thống cũng kinh doanh một số mẫu iPhone và iPad xách tay, đã qua sử dụng.