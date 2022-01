Liên tiếp bắt buôn lậu vàng Tình trạng buôn lậu vàng nóng trở lại thời gian gần đây khi các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ với số lượng lớn. Mới đây Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) đã bàn giao tang vật gồm hơn 1,7 kg vàng, hơn 2,1 kg bạc và 10.000 USD cho cơ quan công an để điều tra theo thẩm quyền. Giá trị số tang vật trên là 2,945 tỉ đồng. Trước đó lực lượng biên phòng tỉnh An Giang bắt hai đối tượng, thu gần 5 kg vàng trị giá hơn 4,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, cũng tại địa bàn tỉnh An Giang, lực lượng công an từng bắt giữ đường dây buôn lậu vàng với quy mô lớn, lên đến 51 kg vàng… Giới kinh doanh vàng cho rằng mặc dù cơ quan chức năng đã nỗ lực triệt phá một số đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn nhưng thực tế đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và chỉ giải quyết được phần ngọn của tình trạng buôn lậu. Bởi nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là việc giá vàng trong nước quá cao so với thế giới. Vì vậy, chỉ khi nào mức chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và quốc tế được thu hẹp thì tình trạng buôn lậu mới giảm. Nên mở cơ hội cho xuất khẩu vàng Hội đồng Vàng thế giới ước tính bình quân mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 58-60 tấn vàng. Hiện nay vàng vẫn đang được nhiều người Việt dùng làm tài sản cất giữ có giá trị, trong khi nguồn cung lại khan hiếm. Để giải quyết bài toán này, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam từng kiến nghị cho phép thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia nhằm tạo ra sự liên thông của giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế. Đồng thời, hiệp hội đề nghị NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ… Đặc biệt, việc cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu còn mở ra cơ hội cho các công ty Việt xuất khẩu vàng nữ trang vì trình độ tay nghề thợ kim hoàn nước ta được đánh giá cao so với nhiều nước khác. Bằng chứng là doanh nghiệp một số nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan… tìm cách thu hút thợ kim hoàn của Việt Nam sang làm việc.