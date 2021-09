Sáng 29-9, Tổng cục Thống kê tổ chức công bố tình hình kinh tế xã hội quý III-2021 và chín tháng tính từ đầu năm.

Báo cáo của Tổng cục Thống kế cho hay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III-2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020.

“Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay” - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nói.

90.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Lũy kế chín tháng đầu năm, GDP chỉ tăng trưởng 1,42% so với cùng kỳ năm trước. Theo bà Hương, tỷ lệ tăng trưởng thấp như thế là do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch.

COVID-19 cũng làm cho hơn 90.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45.100 doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

32.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 12.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 5,9%. Tính trung bình một tháng có đến 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

“Dịch COVID-19 kéo dài đã làm nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách liên tiếp”, bà Hương nói.



Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương công bố tình hình kinh tế - xã hội quý III và chín tháng năm 2021. Ảnh: CTV

Vẫn theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tính chung chín tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 240,52 tỉ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 242,65 tỉ USD.

Như vậy tính chung chín tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,13 tỉ USD.

Thất nghiệp và thiếu việc làm cao

COVID-19 cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm quý III-2021.

Lao động đang làm việc trong nền kinh tế giảm mạnh so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng cao nhất kể từ quý I-2020.

Chín tháng qua, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 50,4 triệu người, giảm 200.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý III-2021 ước tính là 43,2 triệu người, giảm 1.900.000 người so với quý trước và giảm 3 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 44,5 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước, tương đương 2,4%.

Tỉ lệ thất nghiệp chung cả nước chín tháng năm 2021 là 2,67%, trong đó tỉ lệ thất nghiệp quý III là 3,43%.

Sản xuất công nghiệp giảm

Tổng Cục Thống kê trong báo cáo cũng cho hay, sản xuất công nghiệp trong quý III gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương có khu công nghiệp lớn phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý III giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng qua, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 tăng 12,4% so với tháng trước và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30-9-2021 tăng 3,5% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 28,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Tỉ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân chín tháng qua là 81,1% (cùng kỳ năm trước là 75,6%).