Theo thông tin từ một số hệ thống siêu thị như MM Mega Market, Satra, Saigon Co.op, Aeon Mall, Bách Hóa Xanh… cho biết, sau 23-8, các hệ thống của những đơn vị này vẫn sẽ hoạt động.



Sau 23-8, các siêu thị vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Ảnh: Thu Hà

Trao đổi với PLO, đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market cho biết 4 siêu thị tại TP.HCM vẫn sẽ hoạt động từ 6h30 tới 17h30g hàng ngày, kể cả hoạt động bán hàng online của siêu thị vẫn được tiếp tục thực hiện.

Đối với các quận, huyện tạm ngừng hoạt động shipper, MM Mega Market đang lên phương án sẽ chở lương thực, thực phẩm bằng xe tải đến một địa điểm cố định đã được thống nhất trước với phía chính quyền, để các lực lượng của địa phương như hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận tổ quốc, tổ dân phố… các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại địa phương hỗ trợ người dân mua sắm. Ngoài ra Mega cũng tính tới phương án bán hàng theo combo nếu cần.

Đại diện siêu thị AEON Mall cũng cho biết, AEON Việt Nam vẫn đang tiếp tục làm việc với Sở Công thương TP.HCM, đồng thời phối hợp với UBND quận Tân Phú và Bình Tân để hoàn tất các công tác chuẩn bị cho hoạt động cung ứng hàng hóa từ ngày 23-8.

Mặc dù vậy 2 siêu thị AEON khu vực TP.HCM sẽ tạm ngừng các kênh bán hàng trực tuyến (qua điện thoại, tin nhắn, các ứng dụng) kể từ ngày 23-8 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng tại siêu thị AEON Tân Phú, hiện đã làm việc với đại diện 2 phường Sơn Kỳ và Tân Quý của quận Tân Phú để chuẩn bị hàng hóa theo các đơn đặt hàng của từng tổ dân phố/phường theo tần suất, khu vực quy định. Danh sách các combo hàng hóa sẽ dựa trên nhu cầu cơ bản của người dân, đảm bảo đầy đủ thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ dùng sát khuẩn… sử dụng trong 2 tuần.

Trong khi đó phía hệ thống siêu thị Satra thông tin, đơn vị này vẫn bán bình thường. Đại diện siêu thị này cho hay, người dân ở vùng đỏ, hoặc cửa hàng, siêu thị hay nhân viên vùng đỏ sẽ thực hiện "3 tại chỗ" còn nhân viên cửa hàng, siêu thị vùng xanh thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến".

Tương tự, đại diện Saigon Co.op cho biết, trong thời gian thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và theo chỉ đạo của thành phố các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua các đầu mối mua chung từ lực lượng như quân đội, Hội phụ nữ, Tổ công tác đặc biệt và các tổ hậu cần của các khu vực dân cư.

Emart Việt Nam thông báo với tinh thần chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Chính phủ nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh, Emart tạm thời không nhận thêm đơn hàng và tạm ngưng toàn bộ hoạt động giao hàng cho đến khi thông báo mới. Những đơn hàng đã hẹn giao từ ngày 23-8 trở về sau được hủy.

Trước đó ngày 20-8, siêu thị Tops Market thông báo sẽ tạm dừng mọi hoạt động bán hàng online và giao hàng trên toàn địa bàn TP.HCM kể từ ngày 23-8 đến khi có thông báo mới. Tất cả các hình thức mua hàng online qua hotline cửa hàng, Zalo, GrabMart, ShopeeFood; Chopp sẽ tạm dừng trong thời gian này. Tops Market sẽ sớm trở lại với các kênh mua sắm online và sẽ thông báo tới khách hàng sớm nhất.

Trong khi đó, một cửa hàng Bách Hóa Xanh nhỏ tại đường số 3, phường 9 Gò Vấp thông báo tới khách hàng sẽ tạm ngưng hoạt động trong 15 ngày, tức cho đến hết 6-9.

Trong công văn khẩn ngày 21-8 của UBND TP.HCM về kế hoạch "Đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23/8 đến ngày 6/9", do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng ký, có nêu:

Việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức đi chợ hộ, do Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương như hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận tổ quốc, tổ dân phố… các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại địa phương cùng tham gia hỗ trợ với tần suất 1 lần/tuần, và tổ chức phân phối trực tiếp tới người dân (do hộ dân trả tiền).

Trong quá trình làm việc với các đơn vị cung ứng hàng hóa trên địa bàn, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức phải kịp thời báo cáo về Sở Công thương các trường hợp có thiếu hụt nguồn cung tại một số điểm bán để Sở công thương hỗ trợ và tổ chức điều phối các chuyến xe bán hàng lưu động, siêu thị mi ni di dộng để bổ trợ thêm kênh phân phối hàng hóa đến người dân

Đối với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trên cơ sở rà soát các đối tượng khó khăn, các đơn vị chức năng sẽ hỗ trợ hàng hóa thiết yếu, tổ chức cấp phát các túi an sinh miễn phí cho người dân, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn".