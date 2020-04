‘Sốc’ với giá gà rẻ như rau chỉ 8.000 đồng/kg

Giá gà bán tại trại ở Đồng Nai và một số tỉnh Đông Nam Bộ hiện nay chỉ ở mức 8.000 -8.500 đồng/kg. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ nói như khóc: “ Giá gà đang rẻ như rau, 3 kg gà chỉ bán được 24.000 đồng, giá chỉ 8.000 đồng/kg thì người nuôi gà đang lỗ sặc máu”.

Mức giá như trên được cho là thấp nhất từ trước tới nay. Theo ông Ngọc, với mức giá này, người nuôi gà đang lỗ rất nặng, bởi giá thành hiện từ 23.000-24.000 đồng/kg. Mỗi kg thịt gà, người nuôi lỗ khoảng 15.000 đồng/kg, mỗi con gà 3 kg thì người nuôi lỗ 45.000 đồng/con. Tính ra trại nào xuất bán mỗi lứa vài chục ngàn con lỗ hàng trăm đến hàng tỉ đồng.

Nguyên nhân, giá gà công nghiệp rớt thê thảm, ông Ngọc cho biết là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lâu nay, gà công nghiệp chủ yếu được tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân, học sinh … Nhưng do dịch bệnh, từ sau Tết, các tỉnh, TP vẫn chưa cho học sinh đi học trở lại. Nhiều công ty giảm thời gian làm việc, lao động do thiếu đơn hàng …



Nghịch lý, giá gà bán tại trại rẻ nhưng giá thịt gà bán lẻ cho người tiêu dùng vẫn không hề giảm.

Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh, trong khi nguồn cung lại tăng đáng kể, các trang trại nuôi heo thậm chí phải chuyển qua nuôi gà vì ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi.

Theo ông Ngọc, để “giải cứu” cho người nuôi gà, nhà nước cần tuyên truyền người tiêu dùng thay đổi thói quen ăn uống, ăn thịt gà nhiều hơn, giảm thịt heo, vừa giúp ổn định giá thịt heo, vừa tăng sức mua cho thịt gà.

Nghịch lý, ông Ngọc và các trang trại nuôi gà đều bức xúc là giá gà bán tại trại thì rẻ như rau, người nuôi thua lỗ, còn giá thịt gà công nghiệp ở các siêu thị, chợ, cửa hàng vẫn không giảm bao nhiêu.