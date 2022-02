Phiên giao dịch hôm nay 14-2, thị trường chứng khoán toàn cầu nhuốm một màu đỏ rực. Các thị trường chứng khoán từ châu Âu, Mỹ, cho đến châu Á đều giảm điểm mạnh. Nguyên nhân giảm điểm do Mỹ công bố mức lạm phát cao chưa từng thấy, mà báo hiệu một tương lai bất ổn phía trước.



Căng thẳng địa chính trị khu vực Nga và Ukraine cũng đã phủ sóng ảm đạm lên thị trường chứng khoán toàn cầu.



Do đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài tác động tiêu cực. Nhà đầu tư rút tiền ra khỏi thị trường khiến sắc đỏ bao trùm và đẩy nhiều cổ phiếu blue chip giảm điểm gần như không có lý do. Đặc biệt ngày hôm nay, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt rớt, trong khi các báo cáo tài chính của nhóm ngân hàng đều tốt trước đó.



Ngoài ra, nhóm các cổ phiếu tốt nhất nằm trong VN30 đều đồng loạt giảm điểm, đẩy chỉ số này mất đến 40 điểm, giảm còn 1.505.



Kết thúc phiên giao dịch 14-2, không có hoa hồng và chocolate cho các nhà đầu tư, nên chỉ số VN Index mất 30 điểm rớt xuống còn 1.471 điểm.



"Nếu phá vỡ khu vực 1.470 điểm với khối lượng gia tăng, nhiều khả năng chỉ số VN Index sẽ phải tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1.423 -1.400 điểm", Công ty chứng khoán SSI đánh giá.

