Trong công bố về điểm đến du lịch tuyệt đẹp và lãng mạn nhất do Hãng tin CNN (Mỹ) bình chọn mới đây, phố cổ Hội An của Việt Nam được xếp vào danh sách những điểm đến lãng mạn nhất thế giới. Nơi đây có cảnh quan và kiến trúc vượt thời gian, tầm nhìn đẹp rất phù hợp cho mọi cặp đôi không chỉ trong Ngày lễ tình nhân, mà bất kỳ thời điểm nào trong năm.



CNN mô tả, nếu bạn dễ dàng bị quyến rũ về một thành phố văn hoá và mang đầy tính biểu tượng như Paris của Pháp hay Venice của nước Ý thì Hội An của Việt Nam không hề kém cạnh.

Khi đến đây, khách du lịch sẽ nhìn thấy một Hội An đầy cổ kính và lãng mạn không thể phủ nhận. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, Hội An là nơi khá độc đáo với những ngôi đền cổ, nhà ở và cửa hàng được xây dựng xung quanh một số kênh đào.



Hội An có những cây cầu mái vòm để mọi người nắm tay nhau đi dạo ngắm nhìn phố phường. Và nổi bật trong phổ cổ là hàng trăm chiếc đèn lồng nhiều màu treo trước cửa nhà. Mỗi làn gió biển thổi vào tạo thành những dải ánh sáng đầy sắc màu xao xuyến lòng người.



"Bạn có thể ngồi trên chiếc thuyền nhỏ để khám phá phố phường, làng nghề dọc hai bên sông Hoài. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị dành cho các cặp đôi", CNN cho biết.



Về ẩm thực, CNN giới thiệu bánh mì và cao lầu là hai món ăn nhất định phải thử khi đến Hội An.