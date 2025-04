Hải Phòng hạn chế ô tô qua phà Đồng Bài vào giờ cao điểm 23/04/2025 17:53

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai phương án phân luồng phương tiện qua phà Đồng Bài (nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà) trong bối cảnh áp lực giao thông tăng đột biến trước dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa cao điểm du lịch hè.

Hải Phòng hạn chế ô tô qua phà Đồng Bài ra đảo Cát Bà vào giờ cao điểm. Ảnh: NS

Theo đó, từ ngày 26-4 đến 4-5 và vào các ngày cuối tuần từ 10-5 đến 30-7, Hải Phòng sẽ hạn chế vận chuyển ô tô con và ô tô tải qua phà Đồng Bài (chiều từ đất liền ra đảo Cát Bà) trong khung giờ 9 giờ đến 13 giờ (trừ các xe ưu tiên theo luật định).

Trong thời gian này, UBND TP Hải Phòng khuyến cáo người dân và du khách chuyển sang các phương án di chuyển thay thế như phà Tuần Châu – Gia Luận, tàu cao tốc hoặc cáp treo Cát Hải – Phù Long để đảm bảo hành trình ra đảo không bị gián đoạn.

Để phục vụ nhu cầu đi lại ngày một tăng, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo huyện Cát Hải khẩn trương nạo vét luồng lạch tại bến Cái Viềng và Đồng Bài, hoàn thành trước ngày 25-4. Cùng với đó là đẩy nhanh thi công mở rộng bến phà, cải thiện khả năng tiếp nhận và quay vòng phương tiện.

Đặc biệt, ba phà dự phòng sẽ được huy động sẵn sàng trong trường hợp nhu cầu vượt dự kiến. Ngoài ra, huyện phải bố trí bãi đỗ xe tập trung với sức chứa tối thiểu 3.000 ô tô, phục vụ người dân gửi xe trước khi qua đảo.

Phà Đồng Bài thường xuyên ùn tắc vào dịp cuối tuần trong mùa cao điểm du lịch đảo Cát Bà. Ảnh: NS

Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị khai thác vận tải thủy sẽ phối hợp điều tiết giao thông, kiểm soát an ninh trật tự và hỗ trợ kỹ thuật tại các đầu bến, đảm bảo hành khách được phục vụ an toàn và thông suốt.

Trong khi đó, Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà được giao phối hợp vận hành cáp treo, tàu cao tốc và xe điện để phục vụ nhu cầu di chuyển trên đảo.

Với hơn 3 triệu lượt du khách mỗi năm, đảo Cát Bà là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất miền Bắc. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, phà Đồng Bài thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ và cuối tuần.