Đại lễ Vesak 2025: Tây Ninh chuẩn bị chu đáo đón tiếp đại biểu quốc tế và rước Xá lợi Phật 25/04/2025 06:00

Từ ngày 8 đến 13-5-2025, Tây Ninh sẽ tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu quốc tế, 800 đại biểu trong nước, 300 đại biểu chức sắc, tu sĩ Phật giáo cùng hơn 500 tình nguyện viên.

Tây Ninh sẵn sàng cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đây là sự kiện tôn vinh Phật giáo toàn cầu, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24-4, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Hồng Thanh, đã ký công văn chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh triển khai công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn đại biểu Đại lễ Vesak, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Đặc biệt, Xá lợi Phật sẽ được rước lên đỉnh núi Bà Đen từ ngày 8 đến 13-5-2025, thu hút hàng nghìn Phật tử và du khách đến tham quan, chiêm bái.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành phải triển khai công tác tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu một cách trang trọng, chu đáo.

Xá lợi Phật sẽ được rước lên đỉnh núi Bà Đen từ ngày 8 đến 13-5-2025. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng và bảo đảm giao thông thông suốt cũng được chú trọng. Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các địa phương và Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen thực hiện sửa chữa, vệ sinh các tuyến đường, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đảm bảo thuận tiện cho giao thông trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ Vesak.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Đoàn đại biểu khi tham quan, chiêm bái tại Núi Bà Đen.

Đại lễ Vesak là cơ hội quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng Phật giáo quốc tế. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Nếu cần thiết, công ty sẽ tạm dừng đón khách sử dụng dịch vụ cáp treo trong khoảng thời gian đoàn đại biểu di chuyển, tránh tình trạng ùn tắc và đảm bảo các hoạt động diễn ra thuận lợi.