Vì sao giá heo chưa giảm sâu?

Ngày 16-3, giá heo tại Hà Nội dao động ở mức 82.000-84.000 đồng/kg heo hơi. So với cách đây khoảng 10 ngày, mức giá này đã giảm khoảng 6.000-8.000 đồng.



Đáng lưu ý, đợt giảm giá heo này diễn ra sau khi Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.



Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tiếp tục nhấn mạnh: "Ngay sau cuộc họp này, phải đưa giá heo hơi xuống dưới 70.000 đồng/kg. Nếu không người dân và xã hội sẽ quay lưng với thịt heo".



Dù đã giảm nhưng giá thịt heo vẫn ở mức cao. Ảnh: THANH TRÀ



Đến nay, giá heo đã giảm. Từ 90.000 đồng/kg heo hơi (miền Bắc) vào thời điểm đầu tháng 3-2020, nay đã giảm còn khoảng 84.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu giảm còn 70.000 đồng/kg heo hơi thì còn... xa lắc.



Nhiều ý kiến cho rằng do giá thành chăn nuôi heo hiện nay ở mức cao với chi phí con giống tăng cao, thức ăn chăn nuôi tăng giá, chi phí đảm bảo an toàn sinh học... dẫn đến giá heo phải tăng cao. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các trang trại chăn nuôi, giá thành sản xuất hiện vào khoảng 45.000-50.000 đồng/kg. Với chi phí này thì giá heo bán ra với mức 70.000 đồng/kg doanh nghiệp vẫn có lãi nhiều.



Cũng có ý kiến cho rằng giá heo cứ cao mãi là do khâu trung gian đội giá, chứ thực tế các doanh nghiệp chăn nuôi đã bán với mức giá 75.000 đồng/kg heo hơi từ lâu. Thế nhưng, qua một số thông tin cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng đồng hành với Chính phủ và Bộ.



"Một số doanh nghiệp vẫn bán giá cao và có những doanh nghiệp chênh lệch nhau tới khoảng 10 giá nên không đơn giản. Do đó, nếu các doanh nghiệp bán chênh lệch nhau quá thì doanh nghiệp bán giá thấp rất khó. Hoặc có những doanh nghiệp cả tuần không xuất bán con nào mà để nuôi to. Vì thế cung giảm, nhu cầu thị trường cao dẫn đến giá lại tăng cao" - ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nói.



Liên quan đến giá heo, ngoài Bộ NN&PTNT thì còn có trách nhiệm của Bộ Công Thương. Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lại cho rằng giá heo tăng cao thời gian qua là do số lượng nhập khẩu thịt heo chưa đảm bảo với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo về giá là trong quý I-2020 phải nhập khẩu 100.000 tấn thịt heo. Hiện theo số liệu của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) thì đến hết tháng 2-2020 mới nhập khẩu khoảng 13.800 tấn thịt heo.



Ông Đông cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo đông lạnh, thịt heo tươi sống để đảm bảo nguồn cung tốt hơn. Cạnh đó, sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt công tác về đầu cơ, găm hàng hoặc việc vận chuyển buôn bán thịt heo trái phép xuất khẩu sang Trung Quốc.