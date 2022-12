(PLO)-Kitaro - huyền thoại âm nhạc Nhật Bản biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn; Á hậu Phương Anh trắng tay tại Miss International 2022...

Kitaro - huyền thoại âm nhạc Nhật Bản biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn

Sáng 13-12, trên trang cá nhân của Kitaro - huyền thoại âm nhạc của thế giới - chia sẻ hình ảnh chụp chung với Hà Anh Tuấn trong dự án âm nhạc Chân trời rực rỡ (The Glorious Horizon).

Kitaro bày tỏ sự hân hoan mong chờ đến Việt Nam biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn trong dự án này và gặp gỡ đông đảo khán giả yêu nhạc của ông. Theo phía Hà Anh Tuấn, việc Kitaro chủ động chia sẻ thông tin là một niềm vinh dự rất lớn đối với nam ca sĩ và ban tổ chức Chân trời rực rỡ.

Chân trời rực rỡ là dự án âm nhạc cá nhân được Hà Anh Tuấn hé lộ trong suốt tuần qua. Dự án sẽ có hai đêm nhạc vào ngày 24 và 25-2-2023 tại sân lễ hội đền vua Đinh vua Lê, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Avatar 2 được đề cử giải Quả Cầu Vàng trước khi ra rạp

Tại Quả Cầu Vàng năm nay, đề cử hạng mục Phim chính kịch xuất sắc bao gồm các phim: Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tár và Top Gun: Maverick.

Bên cạnh đó, Avatar 2 còn nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc dành cho "ông vua phòng vé" James Cameron. Các đối thủ là Daniel Kwan and Daniel Scheinert (của phim Everything Everywhere All at Once), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) và Steven Spielberg (The Fabelmans).

Mặc dù vậy, con số 2 đề cử của Avatar 2 chưa phải là nhiều. Dẫn đầu đề cử Quả Cầu Vàng 2023 mảng điện ảnh là The Banshees of Inisherin của đạo diễn Martin McDonagh, với 8 đề cử.

Á hậu Phương Anh trắng tay tại Miss International 2022

Chiều 13-12 (giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 (Miss International) diễn ra tại Nhật Bản. Năm nay, cuộc thi này được tổ chức lần thứ 60, có 66 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.

Á hậu Phương Anh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Phương Anh cùng các thí sinh trải qua các phần thi như trang phục truyền thống, áo tắm, dạ hội và thi thuyết trình để tìm ra thí sinh cho ngôi vị cao nhất.

Ở phần thi trang phục dân tộc, Phương Anh diện trang phục Hoa trạng nguyên của nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha khá ấn tượng.

Tuy nhiên, may mắn đã không đến với Phương Anh khi cô trượt top 15 chung cuộc. Đồng thời, Phương Anh cũng không giành được bất cứ giải phụ nào.

Trước đó, người đẹp được Missosology xếp ở vị trí thứ 9 trong danh sách dự đoán. Trang Sash Factor giành vị trí thứ 3 bảng xếp hạng cho Phương Anh. Do đó, việc cô trượt top 15 trở thành chủ đề gây bàn luận.

Lại Văn Long: “Cả đời tôi gói trong Hồ sơ lửa” (PLO)- Hồ sơ lửa được xác lập kỷ lục bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất Việt Nam được thực hiện trong 30 năm (1992-2022).

HÀ NGUYỄN