Kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tập trung tháo gỡ nhiều tồn tại

(PLO)- Sáu tháng đầu năm, Gia Lai có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,54%, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, tuy nhiên còn nhiều hạn chế, tồn tại cần tháo gỡ.

Ngày 5-7, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 13, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác sáu tháng đầu năm và xem xét, quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền.

Trong đó tập trung thảo luận các giải pháp, tháo gỡ nhiều vướng mắc, tồn tại về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công… mà cử tri quan tâm.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,54%, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản, công nghiệp và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: giải ngân xây dựng cơ bản chậm (đạt 10,32%), các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chậm triển khai (11 chương trình, dự án trọng điểm do UBND tỉnh quản lý có tỷ lệ giải ngân vốn năm 2023 dưới 10%, trong đó năm dự án có tỷ lệ giải ngân vốn 0%).

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, các đại biểu đã bỏ phiếu, thống nhất bầu ông Phạm Minh Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, HĐND tỉnh biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê, do được cấp thẩm quyền giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi.

Bên cạnh đó, thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch, thu ngân sách chưa đạt dự toán, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất các địa phương chậm hoàn thành, cải cách hành chính còn hạn chế và chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 đạt thấp.

Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày để thảo luận, cho ý kiến bốn nhóm nội dung chính: Xem xét, quyết nghị đối với 28 dự thảo nghị quyết, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách, hoạt động giám sát và công tác nhân sự.

Trong đó, kỳ họp dành 1,5 ngày để thảo luận, tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Chủ tọa đề nghị các đại biểu nghiên cứu tài liệu, thẳng thắn thảo luận, tranh luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm… làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết định ban hành nghị quyết có tính khả thi cao và đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri.

Gia Lai: Điều động, chỉ định nhiều nhân sự chủ chốt (PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa công bố quyết định điều động, chỉ định nhiều cán bộ chủ chốt tại nhiều sở, ban ngành, địa phương.

LÊ KIẾN