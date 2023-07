Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Nói thẳng, nói thật vấn đề mà đại biểu đặt ra

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị sở, ngành trong báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn cần đi thẳng vào trọng tâm những vấn đề mà đại biểu, cử tri đã đặt ra.

Ngày 5-7, HĐND TP Cần Thơ khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11. Kỳ họp này sẽ diễn ra trong ba ngày, từ nay đến ngày 7-7.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2023, ước tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 3,71% so cùng kỳ năm 2022.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, giáo dục và đào tạo được chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học. Mạng lưới y tế dần ổn định và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh các tuyến được chú trọng...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm được chú trọng...

Bên cạnh đó, TP vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như sự phục hồi ở một số ngành, lĩnh vực chưa đồng đều. Công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm. Việc thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế.

Còn hạn chế trong lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư triển khai chậm so với tiến độ đề ra. Tình hình cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tuy được quan tâm nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của thực tế…

Theo Chủ tịch HĐND TP, tại kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào kỳ họp nhằm giảm các văn bản hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian.

Việc này góp phần giảm thiểu chi phí hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với xu hướng Chính quyền số, tạo lập môi trường, phong cách làm việc ngày càng hiện đại, công khai, minh bạch.

Với khối lượng công việc nhiều và tính chất quan trọng của kỳ họp, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND TP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ bàn bạc, quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng luật định và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành quản lý, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn… cần đi thẳng vào trọng tâm, với tinh thần “nói thẳng, nói thật” những vấn đề mà đại biểu và cử tri đã đặt ra.

Đồng thời, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tốc độ tăng trưởng của TP Cần Thơ chậm lại Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh sáu tháng đầu năm, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết tốc độ tăng trưởng của TP chậm lại, tăng 3,71% (6 tháng năm 2022 tăng 9,35%), đạt thấp so Nghị quyết đề ra (9,5 - 10%). Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng. Đời sống một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, nhất là khu vực ngoại thành, đồng bào dân tộc… Từ đó, UBND TP đề ra 20 nhiệm vụ, giải pháp cho sáu tháng cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trọng tâm là các dự án đường Vành đai phía Tây, Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP), Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ và tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn TP Cần Thơ… TP tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. TP xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của TP, do đó, cần tập trung thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công trong năm 2023 đạt tỉ lệ cao nhất. Bên cạnh đó tăng cường công tác thu thuế năm 2023, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành dự toán thu. Triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách.

HĐND sẽ thông qua Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 (PLO)- HĐND TP Cần Thơ sẽ thông qua Quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại kỳ họp thường kỳ diễn ra từ 5 đến 7-7.

NHẪN NAM