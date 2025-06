Cách tải dữ liệu cá nhân trên Facebook mới nhất 2025

Tại sao bạn nên tải dữ liệu cá nhân trên Facebook?

Facebook là một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay với khoảng 3 tỉ người sử dụng, giúp mọi người kết nối, chia sẻ thông tin và giải trí.

Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram…) hiện cung cấp một công cụ cho phép người dùng tải xuống toàn bộ dữ liệu cá nhân trên Facebook. Bạn có thể truy cập lại những nội dung tưởng chừng đã bị lãng quên như ảnh được gắn thẻ từ thời đại học, các bài đăng cũ đã chuyển sang chế độ "chỉ mình tôi", danh sách nhóm từng tham gia, hoặc lịch sử tìm kiếm...

Tất nhiên, một số thông tin như nội dung đã xóa hoặc dữ liệu quá cũ có thể sẽ không có sẵn, nhưng phần lớn ký ức của bạn vẫn được lưu lại ở đó.

Để tải dữ liệu cá nhân trên Facebook, bạn hãy mở ứng dụng hoặc truy cập vào Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện ở góc phải và chọn Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

Cài đặt Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong phần Accounts Center (trung tâm tài khoản), người dùng chỉ cần tìm đến mục Your Information and permissions (thông tin và quyền của bạn) - Download your information (tải thông tin của bạn xuống) - Download or transfer information (tải xuống hoặc chuyển thông tin).

Tiếp theo, bạn hãy chọn các loại thông tin cụ thể, ví dụ như hình ảnh, video, bài đăng, danh sách bạn bè… cho đến nhật ký hoạt động hay tương tác với ứng dụng bên thứ ba. Người dùng cũng có thể giới hạn thời gian, chọn định dạng file phù hợp (HTML hoặc JSON) và điều chỉnh chất lượng nội dung, đặc biệt hữu ích nếu đang muốn tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

Chọn loại dữ liệu cá nhân trên Facebook cần tải về. Ảnh: MINH HOÀNG

Facebook cho phép bạn quyết định sẽ lưu dữ liệu về máy hay chuyển sang dịch vụ đám mây như Google Drive, Dropbox hay OneDrive. Khi yêu cầu được gửi đi, quá trình xử lý có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ tùy vào khối lượng dữ liệu. Ngay sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo và có 4 ngày để tải về trước khi liên kết hết hạn.

Bằng cách lưu giữ những kỷ niệm của riêng mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng, người dùng có thể chủ động hơn trong việc quyết định điều gì nên được giữ lại và điều gì đã đến lúc khép lại.

