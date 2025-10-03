Lộ diện mẫu đồng hồ thông minh có pin lên đến 21 ngày

(PLO)- Huawei Watch GT 6 nổi bật với thời lượng pin lên đến 21 ngày khi sử dụng nhẹ nhàng, cùng hơn 100 chế độ tập luyện thể thao.

Theo báo cáo của Mobility Foresights, thị trường công nghệ thiết bị đeo tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 15-18% từ năm 2023 đến 2030, nhờ nhu cầu theo dõi sức khỏe ngày càng tăng của người tiêu dùng, hệ sinh thái thiết bị thông minh mở rộng và đổi mới công nghệ.

Mới đây, Huawei đã giới thiệu dòng đồng hồ thông minh mới nhất của hãng, Watch GT 6 series với thời lượng pin lên đến 21 ngày. Đây là một con số khá ấn tượng khi hầu hết các mẫu đồng hồ thông minh (smartwatch) hiện nay chỉ có pin vài ngày.

Đồng hồ thông minh Watch GT 6 với thời lượng pin lên đến 21 ngày. Ảnh: TIỂU MINH

Để cải thiện thời lượng pin, công ty cho biết họ đã áp dụng công nghệ pin high-silicon, mật độ năng lượng được tăng lên khoảng 37% so với thế hệ trước. Trong điều kiện sử dụng thường xuyên (với nhiều chế độ đo sức khỏe hoạt động), đồng hồ vẫn có thể duy trì ở mức 12 ngày trước khi cần sạc lại.

Dòng GT 6 Series (GT 6 Pro, GT 6 46 mm và GT 6 41 mm) được trang bị màn hình AMOLED với độ sáng 3.000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị ngay cả dưới điều kiện trời nắng gắt. Đi kèm theo đó là hệ thống định vị Sunflower 2.0, sử dụng thuật toán cải tiến, cấu trúc ăng ten mới giúp xác định vị trí người dùng chính xác hơn 20% thế hệ tiền nhiệm.

Thiết bị hỗ trợ hơn 100 chế độ tập luyện thể thao, theo dõi sức khỏe, cùng khả năng cứu hộ khẩn cấp. Ảnh: TIỂU MINH

Với những chế độ thể thao chuyên biệt, người dùng sẽ có được trải nghiệm tập luyện toàn diện hơn, ví dụ chế độ đạp xe, chạy việt dã, lặn biển…

Tại thị trường Việt Nam, Watch GT 6 còn được trang bị tính năng thanh toán bằng QR với ứng dụng MoMo, XanhSM, Zalo… Hiện model này đang được bán với mức giá chỉ từ 4,9 triệu đồng, tặng kèm tai nghe và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

