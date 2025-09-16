Tin công nghệ 16-9: Người dùng Facebook bắt đầu nhận được tiền bồi thường

(PLO)- Tin công nghệ 16-9 sẽ có các nội dung như người dùng Facebook bắt đầu nhận được tiền bồi thường, thị trường smartphone blockchain bùng nổ, Samsung đưa công nghệ vào bất động sản, iOS 26 có thể khiến iPhone hao pin.

1. Người dùng Facebook bắt đầu nhận được tiền bồi thường

Hàng triệu người dùng Facebook tại Mỹ đã bắt đầu nhận được khoản thanh toán từ vụ kiện tập thể trị giá 725 triệu USD, liên quan đến bê bối rò rỉ dữ liệu cá nhân cho Cambridge Analytica.

Khoản tiền bồi thường này là kết quả của thỏa thuận mà Meta (công ty mẹ của Facebook) đạt được vào năm 2022, sau khi bị cáo buộc bán thông tin người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý. Theo xác nhận từ đơn vị xử lý, quá trình chuyển tiền đã được khởi động và sẽ kéo dài trong khoảng 10 tuần tới.

Đối tượng nhận tiền là những người dùng Facebook tại Mỹ, từng sử dụng nền tảng này từ ngày 7-5-2007 đến 22-12-2022 và đã nộp đơn yêu cầu hợp lệ trong vụ kiện. Người nhận sẽ được thông báo qua email trước 3-4 ngày khi khoản thanh toán được chuyển đi.

Mức tiền mỗi người nhận được sẽ phụ thuộc vào số lượng người nộp đơn hợp lệ cũng như thời gian họ sử dụng Facebook trong giai đoạn trên. Theo một số chia sẻ trên mạng xã hội, số tiền phổ biến dao động quanh mức 38 USD/người.

Nếu bạn thuộc diện được nhận mà chưa thấy thông báo, hãy kiểm tra mục thư rác hoặc kiên nhẫn chờ thêm, bởi việc chi trả sẽ hoàn tất trong vòng 10 tuần. Trong trường hợp gặp sự cố với khoản thanh toán, người dùng có thể liên hệ qua email info@facebookuserprivacysettlement.com để được hỗ trợ.

2. Thị trường smartphone blockchain bùng nổ

Thị trường smartphone blockchain đang bước vào giai đoạn bùng nổ, mở ra một phân khúc hoàn toàn mới trong ngành di động toàn cầu.

Theo Verified Market Reports, giá trị thị trường này đạt khoảng 1,5 tỉ USD vào năm 2024 và được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh lên 7,8 tỉ USD vào năm 2033, với tốc độ CAGR 19,2% trong giai đoạn 2026 - 2033. Con số này cho thấy smartphone blockchain không còn là sản phẩm thử nghiệm, mà đã trở thành xu hướng được các thương hiệu lớn tập trung đầu tư.

Trong bối cảnh đó, nhiều hãng điện thoại đã lựa chọn hướng đi riêng để khẳng định vị thế, đơn cử như Vertu Metavertu 2 Max. Mẫu smartphone này không chỉ phục vụ nhu cầu giao tiếp thường ngày, mà còn tích hợp các công nghệ bảo mật kép Web2 và Web3, hướng tới nhóm khách hàng đặc thù như doanh nhân, nhà đầu tư hay người sở hữu tài sản số.

Smartphone blockchain cao cấp ngày càng phổ biến.

Tại Việt Nam, Vertu ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng trong quý III năm 2025, phản ánh nhu cầu ngày càng cao từ phân khúc khách hàng cao cấp, đại diện Vertu Việt Nam cho biết.

Không chỉ Vertu, nhiều thương hiệu khác cũng đang tìm cách khai thác phân khúc blockchain để đón đầu làn sóng người dùng gắn với tài sản số. Với đà tăng trưởng được dự báo, smartphone blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số toàn cầu, đồng thời tạo ra cuộc đua mới trong ngành công nghiệp di động.

3. Samsung đưa công nghệ vào bất động sản

Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã bắt tay với Gamuda Land Việt Nam nhằm đưa các giải pháp công nghệ thông minh vào bất động sản, mở đường cho xu hướng nhà ở hiện đại, bền vững.

Theo thỏa thuận, Gamuda Land sẽ dành quỹ bất động sản thuộc phân khúc nhà ở và thương mại để triển khai dự án thử nghiệm và ứng dụng công nghệ Samsung. Ở chiều ngược lại, Samsung sẽ cung cấp thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật.

Hai bên cũng cam kết cùng nghiên cứu nhu cầu công nghệ mới trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời phối hợp truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của nhà ở thông minh.

Trước đó, Samsung từng hợp tác cùng Gamuda Land Malaysia trang bị hệ sinh thái Samsung Bespoke AI cho căn hộ mẫu The Camellia, hình thành ngôi nhà AI tích hợp đầu tiên ở thị trường này.

Ông Hyung Bin Joo, Tổng giám đốc Samsung Vina, nhấn mạnh mục tiêu của việc này nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân bằng công nghệ thông minh.

Việc hợp tác lần này không chỉ hướng đến nâng cao tiện ích cho từng dự án, mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi công nghệ, an toàn và bền vững được đặt lên hàng đầu.

4. iOS 26 có thể khiến iPhone hao pin

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26 cho người dùng iPhone, đồng thời đưa ra cảnh báo về khả năng ảnh hưởng tạm thời đến thời lượng pin sau khi cập nhật hệ điều hành mới.

Theo ghi chú phát hành và tài liệu hỗ trợ, Apple cho biết đây là hiện tượng bình thường do thiết bị cần thời gian để hoàn tất các thiết lập nền như lập chỉ mục dữ liệu, tải về nội dung mới và cập nhật ứng dụng.

Cụ thể, ngay sau khi cập nhật lên iOS 26, người dùng có thể nhận thấy pin tụt nhanh hơn hoặc máy nóng hơn trong vài ngày đầu. Nguyên nhân là quá trình tối ưu hóa hệ thống và các tính năng mới như Battery Glass khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn để đồng bộ dữ liệu và cập nhật các ứng dụng.

Apple nhấn mạnh rằng các tính năng mới sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa iPhone, nhưng cũng thừa nhận một số tính năng có thể yêu cầu thêm tài nguyên, dẫn đến “tác động nhỏ” đối với hiệu suất và thời lượng pin. Tuy nhiên, hãng cam kết sẽ liên tục tối ưu hóa phần mềm trong các bản cập nhật tiếp theo để đảm bảo trải nghiệm mượt mà và thời lượng pin tốt nhất.

