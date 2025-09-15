Tin công nghệ 15-9: Công nghệ mới giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ

(PLO)- Tin công nghệ 15-9 sẽ có các nội dung như công nghệ mới giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, hệ thống bán lẻ tung ưu đãi trợ giá thiết bị kèm SIM, Samsung ra mắt One UI 8 ổn định.

1. Công nghệ mới giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ

Tại sự kiện quốc tế về giấc ngủ, Samsung đã giới thiệu một loạt các tính năng mới giúp người dùng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong đó đáng chú ý phải kể đến tính năng Sleep Apnea trên Watch8, giúp phát hiện sớm chứng ngưng thở khi ngủ.

Ngoài ra còn có tính năng Bedtime Guidancem, hướng dẫn lịch ngủ dựa trên mô hình sinh học giấc ngủ, khuyến khích người dùng duy trì nhịp sinh học ổn định thay vì ngủ thất thường. Khi kết hợp với dữ liệu từ ứng dụng Health, bạn có thể hiểu rõ hơn về chất lượng giấc ngủ và điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Theo khảo sát của hãng, người lớn tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương chỉ ngủ trung bình 6 giờ 50 phút mỗi đêm, thấp hơn mức khuyến nghị từ 7 đến 9 giờ. Thói quen sử dụng thiết bị điện tử đến khuya và căng thẳng công việc là hai nguyên nhân chính khiến giấc ngủ bị rút ngắn. Công ty kỳ vọng những công cụ mới này sẽ giúp người dùng cải thiện sức khỏe lâu dài.

Song song với mảng sức khỏe, Samsung cũng công bố bản cập nhật One UI 8 ổn định dành cho dòng Galaxy S25 sau hơn ba tháng thử nghiệm. Bản cập nhật đầu tiên được triển khai tại Hàn Quốc, và sẽ sớm đến với người dùng toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

One UI 8 mang đến giao diện trực quan hơn, cải thiện hiệu năng và bổ sung nhiều tính năng AI, đồng thời tăng cường bảo mật cho thiết bị. Người dùng Galaxy S25 tại Việt Nam có thể kiểm tra bằng cách vào Cài đặt - Cập nhật phần mềm để tải về ngay khi hệ thống phát hành.

2. Hệ thống bán lẻ tung ưu đãi trợ giá thiết bị kèm SIM

Mới đây, FPT Shop cùng mạng di động FPT đã triển khai chương trình trợ giá lên đến 2,5 triệu đồng cho người dùng mua thiết bị từ 5 triệu đồng kèm SIM.

Có thể thấy, mô hình bán thiết bị kèm theo gói cước vốn không phải xa lạ trên thế giới. Tại Mỹ, người dùng iPhone hay Samsung thường chọn mua máy kèm theo hợp đồng nhà mạng, và trả góp dần trong 24 tháng để tối ưu hóa chi phí.

Ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, gói trợ giá thiết bị cũng là cách phổ biến để mở rộng tệp khách hàng. Việc FPT Shop áp dụng hình thức tương tự cho thấy thị trường Việt Nam đang dịch chuyển, bắt đầu khai thác sự kết hợp giữa bán lẻ công nghệ và viễn thông để duy trì sức mua.

Theo đó, người dùng khi mua điện thoại hoặc máy tính bảng từ 5 triệu đồng trở lên, kèm SIM FPT theo gói cước quy định, sẽ được giảm trực tiếp đến 2,5 triệu đồng. Danh sách sản phẩm áp dụng khá đa dạng, từ phân khúc phổ thông như OPPO A5i Pro, Honor X8c cho đến các mẫu điện thoại tầm trung như Samsung Galaxy A36 5G hay máy tính bảng Galaxy Tab S6 Lite 2024.

Song song đó, đơn vị này cũng cung cấp các gói trả góp với lãi suất 0%, kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu ban đầu, đồng thời giữ chân họ trong hệ sinh thái dịch vụ của nhà bán lẻ. Theo các chuyên gia, động thái này phản ánh nỗ lực kích cầu trong bối cảnh thị trường smartphone tại Việt Nam đang chững lại.

3. Xiaomi bỏ qua thế hệ 16, ra mắt dòng Xiaomi 17 để cạnh tranh trực tiếp iPhone 17

Theo PhoneArena, động thái này thể hiện tham vọng của Xiaomi trong việc khẳng định vị thế trên thị trường smartphone cao cấp toàn cầu.

Việc bỏ qua một thế hệ sản phẩm là điều hiếm gặp trong ngành công nghệ, nhưng Xiaomi tin rằng đây là bước đi chiến lược để tạo dấu ấn mạnh mẽ, đồng thời tránh sự trùng lặp về tên gọi với các đối thủ. Dòng Xiaomi 17 sẽ được trang bị những công nghệ mới nhất, tập trung vào hiệu năng, camera AI, kết nối 5G và trải nghiệm người dùng tối ưu.

Xiaomi kỳ vọng thế hệ 17 sẽ trở thành đối trọng thực sự với iPhone 17, không chỉ về cấu hình mà còn về hệ sinh thái dịch vụ và phần mềm. Động thái này cũng cho thấy xu hướng các hãng công nghệ Trung Quốc sẵn sàng thay đổi chiến lược để tạo sự khác biệt, thu hút người dùng toàn cầu.

