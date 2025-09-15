Các hãng máy tính lấn sân thị trường đồ gia dụng thông minh

(PLO)- Thị trường đồ gia dụng tại Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi khi nhiều thương hiệu công nghệ, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực máy tính và phần cứng, bắt đầu mở rộng sang các sản phẩm phục vụ gia đình.

Theo báo cáo của TechSci Research, thị trường đồ gia dụng Việt Nam năm 2024 được định giá khoảng 4,82 tỉ USD, dự kiến đạt 7,62 tỉ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7,9%.

Nhu cầu lớn nhất hiện nay tập trung ở nhóm sản phẩm thông minh, có khả năng kết nối và hỗ trợ sức khỏe người dùng. Đây chính là khoảng trống mà các hãng công nghệ muốn khai thác, nhờ vào lợi thế sẵn có về cảm biến, chip xử lý và phần mềm.

Vừa qua, Acer đã bất ngờ công bố thương hiệu Acerpure tại Việt Nam, tập trung vào các thiết bị gia dụng thông minh. Đơn cử như máy lọc không khí, quạt đối lưu, máy lọc nước... sử dụng hệ thống lọc nhiều tầng, loại bỏ tạp chất kim loại nặng và vi khuẩn, hướng đến nhu cầu nước sạch ngay tại chỗ mà không cần đun sôi.

Acer bất ngờ gia nhập thị trường đồ gia dụng thông minh với nhiều thiết bị độc lạ.

Trong khi đó, các dòng quạt và lọc không khí có thể nhận diện bụi mịn PM2.5, và điều chỉnh tốc độ lọc theo thời gian thực, tạo không gian thoáng đãng mà vẫn tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên, Acer không phải là cái tên duy nhất lấn sân sang thị trường đồ gia dụng. Xiaomi nhiều năm qua cũng đã phát triển hệ sinh thái gia dụng thông minh giá rẻ tại Việt Nam. Trong khi đó, Samsung lại đi theo hướng cao cấp hơn với tầm nhìn “AI Home”, nơi mọi thiết bị từ tủ lạnh, máy giặt đến điều hòa đều có thể giao tiếp thông qua nền tảng SmartThings.

Các thiết bị gia dụng thông minh cho phép người dùng điều khiển dễ dàng bằng smartphone, tablet. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu trước đây người dùng quan tâm nhiều đến độ bền và giá cả, thì nay họ còn cân nhắc khả năng tiết kiệm năng lượng, tính năng thông minh và dịch vụ hậu mãi.

Các chuyên gia cho rằng, cuộc đua mới này sẽ làm thị trường trở nên sôi động hơn, đồng thời buộc các hãng truyền thống phải nâng cấp để bắt kịp kỳ vọng của người tiêu dùng.

