Tin công nghệ 27-9: Facebook sẽ tính phí người dùng cho phiên bản không có quảng cáo.

(PLO)- Tin công nghệ 27-9 sẽ có các nội dung như Facebook sẽ tính phí người dùng cho phiên bản không có quảng cáo, Nano Banana gây sốt mạng xã hội, giải pháp hiển thị mới cho lớp học hiện đại, chip Dimensity 9500 của MediaTek có gì đặc biệt?

1. Facebook sẽ tính phí người dùng cho phiên bản không có quảng cáo

The Guardian đưa tin, Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) sắp triển khai một phiên bản không có quảng cáo cho người dùng tại Anh, như một cách để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý tại quốc gia này.

Theo đó, nếu không muốn xem quảng cáo, người dùng sẽ phải trả 2,99 bảng/tháng (web) và 3,99 bảng/tháng (thiết bị di động). Trong trường hợp người dùng đã liên kết tài khoản Facebook và Instagram thì chỉ cần trả một khoản phí hàng tháng.

“Điều này sẽ cho phép người dùng tại Anh lựa chọn tiếp tục dùng Facebook và Instagram miễn phí với quảng cáo cá nhân hóa, hoặc đăng ký thuê bao để không thấy quảng cáo,” Meta cho biết.

Năm nay, Ủy ban châu Âu đã phạt Meta 200 triệu euro và yêu cầu hãng phải đưa ra phiên bản miễn phí, sử dụng dữ liệu cá nhân ít chi tiết hơn (chẳng hạn chỉ dựa vào giới tính, tuổi và vị trí) để phục vụ quảng cáo.

2. Giải pháp hiển thị mới cho lớp học hiện đại

Xu hướng xây dựng lớp học thông minh đang thúc đẩy nhiều trường học tại Việt Nam tìm kiếm thiết bị hiển thị bền bỉ, tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường. Mới đây, ViewSonic đã trình làng dòng máy chiếu laser LSD400 Series, gồm ba phiên bản LSD400W, LSD400HD và LSD400HD-ST, với độ sáng 4.000 ANSI Lumens và tuổi thọ lên đến 30.000 giờ.

Điểm khác biệt của dòng sản phẩm này nằm ở công nghệ laser thế hệ ba, cho phép vận hành liên tục hơn 10 năm trong môi trường học tập mà không cần thay bóng đèn, đồng thời giảm tới gần một nửa mức tiêu thụ điện năng so với máy chiếu truyền thống. Đây được xem là giải pháp giảm chi phí vận hành trong dài hạn, phù hợp với các mô hình trường học quy mô lớn hoặc doanh nghiệp triển khai nhiều phòng họp.

Với mức sáng 4.000 ANSI Lumens, hình ảnh có thể hiển thị rõ ràng trong lớp học lớn, hội trường hay phòng họp có cửa sổ. Đi kèm theo đó là công nghệ DLP, giúp duy trì màu sắc ổn định theo thời gian, hạn chế tình trạng xuống màu thường gặp ở máy chiếu bóng đèn.

3. Nano Banana gây sốt mạng xã hội

Dù chỉ mới ra mắt cách đây không lâu nhưng Nano Banana, công cụ tạo ảnh của Google đã nhanh chóng gây sốt trên khắp các nền tảng.

Trải nghiệm cho thấy, công cụ này có thể dựng bối cảnh, trang phục và phong cách thuyết phục ở mức “cinematic”, khiến người xem dễ nhầm là ảnh thật nếu không được chú thích rõ ràng.

Điểm đáng chú ý của Nano Banana là tốc độ và sự nhất quán thị giác của ánh sáng, chất liệu, màu sắc và chuyển động, cho ra các khung hình đồng đều về thẩm mỹ. Mặc dù vậy, đây chỉ là các sản phẩm AI, không phản ánh thành tựu cá nhân hay sự kiện có thật, và người dùng nên thêm nhãn AI để tránh hiểu lầm trước khi chia sẻ.

Nano Banana hiện vẫn đang được thử nghiệm trong Google AI Studio, điều này mở ra cơ hội sáng tạo cho người dùng phổ thông, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán về minh bạch nguồn gốc nội dung, tôn trọng bản quyền.

4. Chip Dimensity 9500 của MediaTek có gì đặc biệt?

MediaTek vừa công bố chip Dimensity 9500, áp dụng kiến trúc All Big Core thế hệ ba, với một lõi siêu tốc 4,21 GHz, ba lõi cao cấp và bốn lõi hiệu suất. So với thế hệ trước, hiệu năng đơn lõi tăng 29% và đa lõi tăng 16%, trong khi mức tiêu thụ điện giảm tới 55% ở hiệu suất tối đa.

GPU Arm G1-Ultra mới hỗ trợ nội suy khung hình 120 FPS và ray tracing, hứa hẹn mang lại trải nghiệm game gần với console.

Ở mảng AI, NPU 990 thế hệ chín có sức mạnh tính toán tăng gấp đôi, hỗ trợ xử lý mô hình lớn và tạo hình ảnh 4K ngay trên thiết bị. Điều này cho phép các ứng dụng AI thế hệ mới, từ xử lý văn bản dài, sáng tạo ảnh cho tới tối ưu kết nối có thể hoạt động liền mạch mà không quá hao pin.

Dimensity 9500 cũng nâng cấp khả năng nhiếp ảnh với ISP Imagiq 1190, hỗ trợ camera 200 MP và quay video chân dung 4K 60fps. Kết nối 5G đa sóng mang, WiFi thông minh và định vị AI giúp tăng độ chính xác và giảm độ trễ mạng.

