Lái xe tông CSGT bị khởi tố tội giết người

(PLO)- Khi bị yêu cầu dừng xe máy để kiểm tra, một thanh niên ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, điều khiển xe tông vào cảnh sát giao thông.

Chiều 18-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Lâm (22 tuổi, ngụ xã An Nghiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra tội giết người.

Thông tin trên được một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên xác nhận với PLO vào tối cùng ngày.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 15-1, Nguyễn Minh Lâm điều khiển xe máy chạy trên tỉnh lộ 641. Khi đến đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Lâm thấy lực lượng CSGT Công an huyện Tuy An đang kiểm tra một số người điều khiển xe máy liền tăng tốc chạy để né kiểm tra.

Khi thấy CSGT Nguyễn Mạnh Hùng đứng bên lề đường, đưa gậy ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, Lâm không chấp hành mà điều khiển xe máy tông trực diện vào người ông Hùng. Cú tông làm ông Hùng văng ra xa khoảng 10 m, gãy chân phải, đa chấn thương.

Còn Lâm cũng bị văng khỏi xe máy, nằm trên mặt đường, bị thương nhẹ. Chiếc xe máy trượt dài về phía trước một đoạn khoảng 15 m.

T.LỘC