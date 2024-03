(PLO)- Giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự dẫn đến các vụ án giết người.

Ngày 13-3, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên đại bàn tỉnh.

Một vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VT

Trong văn bản gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tổ chức giải quyết tốt những vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối với nhóm đối tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; các vấn đề xã hội sau dịch bệnh là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm giết người; giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

UBND các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự và những vấn đề khác có liên quan đến tội phạm giết người trong địa bàn quản lý; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chú trọng xây dựng và thực hiện hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; duy trì, phát huy, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện, tự giác tham gia; phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội.

Đồng thời tổ chức thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở; nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên, đảm bảo kinh phí và điều kiện hoạt động cho các tổ hòa giải theo đúng quy định.

VÕ TÙNG