Làm giả giấy tờ xe ô tô để cầm cố rồi trốn vào TP.HCM

(PLO)- Mặc dù giấy đăng ký xe ô tô đã giao cho ngân hàng để vay tiền nhưng Được lại lên Facebook đặt mua giấy giả để mang xe đi cầm cố một lần nữa.

Ngày 16-7, tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Được (37 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thời gian qua, Được đã thế chấp chiếc xe ô tô của mình để vay vốn của một chi nhánh ngân hàng tại Nghệ An. Khi làm hồ sơ vay tiền, Được đã giao giấy đăng ký xe ô tô cho ngân hàng để được giải ngân.

Sau thời gian vay tiền nhưng làm ăn thua lỗ, Được lên Facebook đặt mua giấy tờ giả cho chiếc xe nêu trên rồi mang giấy tờ và xe đi cầm cố một lần nữa tại một tiệm cầm đồ ở xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu) lấy 350 triệu đồng.

Được ký giấy tờ thời gian cầm xe, vay tiền là một tháng sau đó cầm tiền đi vào TP.HCM để làm ăn. Sau một tháng, Được không quay trở lại tiệm cầm đồ để chuộc xe.

Từ đây, cơ quan công an phát hiện giấy tờ xe Được mang đến tiệm cầm đồ là giả. Ngoài bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Được còn bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đ.LAM