Lần đầu tiên tổ chức giải bóng đá Cup Truyền hình Long An

Ngày 2-6, tại Đài PTTH Long An, Ban Tổ chức giải bóng đá Cup Truyền hình Long An LA34 tổ chức họp báo và bốc thăm chia bảng.

Cup Truyền hình Long An LA34 lần thứ I năm 2022 sẽ có 8 đội bóng tham dự gồm TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, Bến Lức, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Hòa, Thủ Thừa và 1 đội bóng khách mời. Trong đó, bảng A sẽ gồm các đội TP.Tân An, Cần Giuộc, Bến Lức và Đức Hòa; Bảng B gồm các đội bóng còn lại.

Theo đó, các đội bóng tại mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội bóng đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết.

Ban Tổ chức cũng yêu cầu các đội bóng tham dự giải chỉ được cử các cầu thủ trong độ tuổi từ 16 - 19, bắt buộc có hộ khẩu tại tỉnh Long An và không phải là các cầu thủ chuyên nghiệp hoặc năng khiếu từng tham gia các giải bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức trong 2 mùa bóng gần nhất.

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An – Lê Hồng Phước khẳng định, giải bóng đá Cup Truyền hình Long An LA34 là dịp để các đội bóng trẻ các địa phương giao lưu, học hỏi, thi đấu cọ xát và phát triển phong trào bóng đá trong thanh thiếu niên.

Qua đó, tuyển chọn các cầu thủ thủ trẻ xuất sắc tiến cử bổ sung cho các đội tuyển năng khiếu của tỉnh. Đồng thời, giải bóng đá Cup Truyền hình Long An LA34 cũng hướng đến chào mừng 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2022.

Giải bóng đá Cup Truyền hình Long An LA34 lần thứ I, năm 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5-6 tới trên sân vận động tỉnh Long An.