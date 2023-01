Làn sóng xanh 2022: NSND Bạch Tuyết lần đầu nhận cúp, Hoàng Thùy Linh, MONO… lập hat-trick

(PLO)- Bên cạnh chiến thắng lần đầu tiên của NSND Bạch Tuyết, khán giả cũng đã chứng kiến cú hat-trick của Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, MONO... tại Làn sóng xanh lần thứ 25.

Tối 5-1, Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 25 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Vương Quyền, Phó giám đốc đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM cho biết: "Năm 2022 là cột mốc ý nghĩa của Làn sóng xanh nói riêng và sự hồi sinh trở lại của âm nhạc nói chung. Không chỉ mang trên mình nhiệm vụ đi cùng nhạc Việt, Làn sóng xanh còn luôn mong mỏi tiếp tục đóng góp được những giá trị tích cực cho lĩnh vực Văn hoá Nghệ thuật của TP.HCM và cả nước.

Với Lễ trao giải làn sóng xanh lần thứ 25 năm 2022 chúng tôi hi vọng sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho một chặng đường mới của âm nhạc sau đại dịch COVID-19, khởi đầu chặng đường mới cho giải thưởng đã có đến 25 tuổi cũng như khởi đầu mới cho các nghệ sĩ trẻ những gương mặt đầy xuất sắc và đột phá".

Theo đó, tại Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 25, giải Thành tựu Làn sóng xanh 2022 đã được trao cho ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly ghi nhận những cống hiến mà cả hai dành cho âm nhạc cũng như Làn sóng xanh suốt 25 năm qua.

Đây là lần thứ hai hạng mục Thành tựu được trao. Trên sân khấu, ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly tái hiện một loạt ca khúc quen thuộc với khán giả và nhận được sự cổ vũ lớn từ đồng nghiệp cũng như khán giả.

Đối với các hạng mục còn lại của Lễ trao giải không có quá nhiều bất ngờ. Ở hạng mục Top 10 Bài hát được yêu thích nhất, hầu hết là các sản phẩm âm nhạc được chú ý trong năm qua.

Top 10 bao gồm: Waiting for you (MONO), See tình (Hoàng Thùy Linh và nhóm DTAP), Chạy về khóc với anh (Erik và nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện), Chim sâu (MCK), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Vì mẹ anh bắt chia tay (Miu Lê, rapper Karik), Mang tiền về cho mẹ (Đen Vâu), Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân), Hai mươi hai (Amee và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền), Ngày đầu tiên (Đức Phúc).

Ngoài lọt Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, Tăng Duy Tân cùng ca khúc Bên trên tầng lầu do anh sáng tác tiếp tục thắng giải Bài hát hiện tượng. Khi nhận giải, Tăng Duy Tân tỏ ra vô cùng xúc động, không kiềm được nước mắt.

Tăng Duy Tân cho biết anh muốn gửi lời cảm ơn đến 2 người: nhạc sĩ Trần Hoàng và ca sĩ Tùng Dương - ông và anh của nam ca sĩ. Thời gian đầu, trước khi theo nghề, anh có xin phép gia đình và hứa sẽ cố gắng để làm rạng danh như cách ông và anh làm được. Nam ca sĩ cũng dành lời cảm ơn khán giả, vì sau khoảng thời gian dài cố gắng, anh đã giành được quả ngọt.

Có mặt tại giải thưởng Làn sóng xanh 2022, NSND Bạch Tuyết vui mừng bởi không chỉ lọt vào danh sách đề cử, ca khúc Về nghe mẹ ru được nữ nghệ sĩ kết hợp với ca sĩ Hoàng Dũng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền thắng giải Sự kết hợp xuất sắc.

Với niềm vui trước thềm năm mới, NSND Bạch Tuyết bày tỏ: "25 năm Làn sóng xanh, tôi lần đầu tiên được mời tham dự bữa tiệc âm nhạc hết sức thiêng liêng, vinh dự và giá trị.

Tôi mới biết được điều này - Làn sóng xanh ngỡ như là tuổi trẻ, ngỡ như là dành cho thế hệ gen Z, thế hệ kỹ thuật số. Nhưng hôm nay, tôi được chứng kiến nhiều hơn thế, rằng Làn sóng xanh là giải thưởng tôn vinh đầy đủ, trọn vẹn, thậm chí còn tiếp sức cho sự tinh khôi của văn hóa Việt, nhân nghĩa, thủy chung, hiện đại. Cảm ơn Làn sóng xanh".

Không chỉ Tăng Duy Tân, nhiều nghệ sĩ như MONO, Hoàng Thuỳ Linh, Trúc Nhân cũng đã lập đúp cũng như cú hat-trick tại Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 25.

Cụ thể, hạng mục Hòa âm phối khí thuộc về See tình của nhóm DTAP và ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Ca khúc cũng đã thắng giải Ca khúc của năm. Album Link của Hoàng Thùy Linh cũng được vinh danh ở hạng mục Album của năm. Cuối cùng giải Nữ ca sĩ của năm gọi tên giọng ca See tình.

Trong năm qua, See tình và album Link của Hoàng Thùy Linh, nhóm DTAP gần như trở thành hiện tượng, khi xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc, nhận được lượt nghe cao.

Còn với MONO, ngoài chiến thắng hạng mục Top 10 Bài hát được yêu thích nhất nam ca sĩ cũng đã được xướng tên ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc và nam ca sĩ được yêu thích nhất trong năm.

Ca khúc Ngày đầu tiên của Đức Phúc thắng giải Ca khúc được nghe nhiều nhất trên radio. Trong năm qua, Ngày đầu tiên là bản hit lớn của Đức Phúc, tiếp tục là ca khúc xuất hiện nhiều trong hàng loạt lễ cưới vì nội dung tôn vinh tình yêu lứa đôi, tôn vinh hạnh phúc mới.

Càng về cuối, lễ trao giải càng nóng lên với những màn trình diễn đốt cháy sân khấu cùng những hạng mục được khán giả chờ đợi.

Sau phần thể hiện ca khúc Hẹn ước từ hư vô, ca sĩ Mỹ Tâm nhận giải Biểu tượng của năm.

Trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh năm nay, Mỹ Tâm là ca sĩ có nhiều ca khúc nhất với 7 nhạc phẩm nằm trong chuỗi đêm nhạc My Soul 1981 gồm Hẹn ước từ hư vô, Mong manh tình về, Tay vớt ánh trăng, Cũng đành thôi, Bước qua nhau (kết hợp cùng Vũ), Trên tình bạn dưới tình yêu và Chuyện rằng (kết hợp cùng Thịnh Suy).

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 25 chính thức khép lại với những cảm xúc đong đầy, những giọt nước mắt và tình nghệ sĩ giữa các thế hệ. Tất cả đã mang đến cho người yêu nhạc một mùa giải chất lượng, khác biệt và hứa hẹn tiếp tục mở ra một hành trình mới đầy thú vị.

HÀ NGUYỄN