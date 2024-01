Lần thứ 2 EVNHCMC đạt giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM

Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM (HCMC Brand Award) có chủ đề “Đổi mới và bền vững” được thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Công Thương TP cùng Thời báo Kinh tế Sài Gòn là đơn vị trực tiếp thực hiện.

Đây là lần thứ 2, EVNHCMC vinh dự nhận được nhận giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM”.

EVNHCMC vinh dự nhận được giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” tối 14-1. Ảnh: THANH THIỆN

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đạt kết quả xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ.

Giải thưởng đánh giá và ghi nhận những nỗ lực, thành công trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu gắn liền với phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong năm 2023, EVNHCMC đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện cho TP an toàn, liên tục, phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân TP.

Cụ thể, EVNHCMC đã cung cấp 28,56 tỉ kWh, tăng 5,15% so với năm 2022 và đạt 102,8% so với kế hoạch, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn TP đạt 634,36 triệu kWh, tương ứng với 2,22% điện thương phẩm và tăng 14,30% so với năm 2022.

EVNHCMC luôn duy trì và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp số, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu của EVNHCMC là để nâng cao chất lượng cung ứng điện và dịch vụ khách hàng như công tác quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ, hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin.

THANH THIỆN