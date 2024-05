Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM thăm các chiến sĩ Điện Biên Phủ 04/05/2024 17:31

Chiều 4-5, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cá nhân trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.



Đoàn đã đến thăm các chiến sĩ Điện Biên Mai Xuân Huệ (sinh năm 1926) Đào Minh Tiếp (sinh năm 1931), hiện đang sinh sống tại huyện Bình Chánh.

Đoàn do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm cụ Mai Xuân Huệ. Ảnh: THU DUYÊN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ vui mừng khi các chiến sĩ Điện Biên vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên và các cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia chiến dịch, đóng góp công lao to lớn làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm cụ Đào Minh Tiếp. Ảnh: THU DUYÊN

Để tiếp nối tinh thần, sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, TP.HCM vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa địa phương ngày càng phát triển bền vững. Trong quá trình đó,ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn các chiến sĩ Điện Biên sẽ tiếp tục có những đóng góp trong khả năng, tuỳ theo sức của mình để xây dựng quê hương, địa phương ngày càng phát triển, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

*Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, hiện đang cư ngụ tại quận 12.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cụ Nguyễn Xuân Tâm (SN 1931), cụ Trần Thế Bỉnh (SN 1932) và cụ Đặng Quang (SN 1930).

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà cho cụ Nguyễn Xuân Tâm. Ảnh: Web Thành uỷ TP.HCM

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe; tặng quà và thông tin đến các chiến sĩ về hoạt động của TP.HCM hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, công trạng của các cựu chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nhân dân đã ghi công. Thế hệ hôm nay luôn biết ơn, tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, để đất nước có được như ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, sau khi trở về từ chiến trường đã tiếp tục công tác tại khu phố, góp phần vào sự phát triển của địa phương.