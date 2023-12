(PLO)- Sau vụ hai nhân viên y tế Bệnh viện quận 7 bị hành hung, lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Sau vụ hai nhân viên y tế tại quận 7 (TP.HCM) liên tiếp bị hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức.

Theo công văn, ông Dương Anh Đức đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục phối hợp phát huy hiệu quả quy chế phối hợp, tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế, hạn chế tình trạng hành hung nhân viên y tế trong quá trình thực hiện cấp cứu cho người bệnh.

Cạnh đó, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi thăm khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, Sở Y tế TP.HCM cho biết nhân viên y tế của Bệnh viện quận 7 bị hành hung hai lần liên tiếp khi đang làm việc.

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 22-11, ca trực đêm tại bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân NTT có vết thương hở do té ngã. Ca trực tư vấn khâu vết thương và được bệnh nhân đồng thuận.

Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân chẳng những không ra ngoài để các nhân viên y tế trực làm việc mà còn chửi bới, nhục mạ khiến bác sĩ phải tạm ngưng công việc và rời khỏi phòng tiểu phẫu.

Người nhà bệnh nhân sau đó đuổi theo đánh vào mặt trái bác sĩ. Sự việc nhanh chóng được bệnh viện báo cho Công an phường Tân Phú và nơi đây yêu cầu bác sĩ trực của bệnh viện về trụ sở phường để khai báo sự việc.

Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 3-12, Bệnh viện quận 7 nhận được cuộc gọi cấp cứu 115 tại quán nhậu trên đường 47 thuộc phường Tân Quy, quận 7.

Đến nơi, nhân viên cấp cứu ghi nhận do quá say nên bệnh nhân té ngã trong nhà vệ sinh và bất tỉnh. Do nhà vệ sinh hẹp, nhân viên y tế nhờ người nhậu chung hỗ trợ đưa bệnh nhân lên băng ca để chuyển đi. Tuy nhiên, người này lớn tiếng với nhân viên y tế rằng “Sao không tự làm mà bắt hỗ trợ”.

Sau khi đưa bệnh nhân lên băng ca chuyển ra ngoài, người này từ phía sau đạp mạnh vào lưng nhân viên y tế. Sự việc cũng được Bệnh viện quận 7 báo Công an phường Tân Phú.

Công an quận 7 sau đó đã làm việc với những người hành hung nhân viên y tế và cho biết sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Y tế TP.HCM, nhân viên y tế bị hành hung là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động cấp cứu người bệnh. Bên cạnh đó, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân viên y tế. Hành hung nhân viên y tế là vi phạm pháp luật, cần được xử lý nghiêm minh.

