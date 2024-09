Lào Cai: Thêm 5 người mất tích ở nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc 10/09/2024 21:58

(PLO)- Sạt lở đất đã vùi lấp nhà điều hành nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc ở huyện Bắc Hà, Lào Cai. Sự việc chỉ được phát hiện khi một công an xã tình cờ đi qua.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ trưa nay 10-9, một cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, trong khi đi công tác qua khu vực nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc thấy một số người bị thương đang dìu nhau. Họ thông báo vừa thoát ra khỏi vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành của nhà máy thủy điện.

Do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên mọi người không thể gọi lực lượng cứu hộ. Cán bộ công an này đã chạy bộ 10km để gọi điện về Công an huyện thông báo sự việc.

Đến 12 giờ trưa, những người thoát nạn đã được đưa về bệnh xá xã Bản Cái để chăm sóc và điều trị. Qua trao đổi thì tạm xác định còn 5 người nghi mất tích và 1 người bị thương nặng tại vị trí sạt lở.

Địa phương đã huy động 60 người là lực lượng bộ đội, công an huyện cùng dân quân các xã đến hiện trường để tập trung cứu hộ, cứu nạn. Xuồng hơi và điện thoại vệ tinh cũng được sử dụng để phục vụ công việc.