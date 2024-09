Lào Cai: 19 người chết, 11 người mất tích và 21 người bị thương do mưa lũ 10/09/2024 11:28

(PLO)- Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 - Yagi, mưa to trên diện rộng đã khiến tỉnh Lào Cai nhiều nơi ngập úng, xảy ra lũ quét và sạt lở, khiến 19 người chết, 11 người mất tích.

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 - Yagi, từ đêm ngày 7 đến sáng ngày 10-9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi.

Theo tổng hợp báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, đến 6 giờ ngày 10-9, mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã làm 19 người chết (7 người tại thị xã Sa Pa; 2 người tại huyện Văn Bàn; 6 người tại huyện Bắc Hà; 4 người tại huyện Si Ma Cai); 11 người bị mất tích; 21 người (1 người tại thị xã Sa Pa; 10 người tại huyện Bát Xát); 21 người bị thương (15 người tại thị xã Sa Pa; 05 người tại huyện Bát Xát, 01 người tại huyện Bắc Hà).

Mưa to trên diện rộng gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Về nhà ở, toàn tỉnh có 4.067 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nhiều khu vực của TP Lào Cai, huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà bị ngập các huyện đang tiếp tục thống kê xác định được mức độ thiệt hại.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 46 xã, 85 thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở đường.

Về sản xuất nông nghiệp, có gần 1.200 ha lúa; gần 760 ha ngô, hoa màu và 32,77 ha thủy sản bị thiệt hại. Ngoài ra, cá thương phẩm bị chết, lũ cuốn trôi do vỡ ao, bể là 390,8 tấn cùng với 41 ha cây trồng hàng năm (sắn) bị thiệt hại.

20 con trâu, ngựa bị chết trôi; 5 con lợn bị cuốn trôi; 70 con gia cầm bị chết; 11 chuồng trại chăn nuôi của huyện Văn Bàn bị hư hỏng. Toàn tỉnh cũng có 19 công trình thủy lợi bị thiệt hại, 32 trường học bị ảnh hưởng thiệt hại.

Nhiều hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân tỉnh Lào Cai bị hư hại, lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV

Ngoài ra, nhiều tuyến quốc lộ, các tuyến đường tỉnh bị sạt lở, ngập nước gây chia cắt giao thông, xe cộ không thể di chuyển.

Giông lốc, sét đánh cũng làm hư hỏng 5 trạm phát sóng BTS; gãy đổ 66 cột điện; hư hỏng 16 xe máy, cuốn trôi 1 ô tô.