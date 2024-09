Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác cứu hộ sau bão số 3 tại Sa Pa 10/09/2024 05:38

Chiều 9-9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai tại Sa Pa (Lào Cai).

Tại đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã đến hiện trường vụ sạt lở ở xã Mường Hoa (Sa Pa) làm 7 người chết. Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở hiện đã được tìm thấy và được chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã thị sát tình hình mưa bão trên địa bàn thị xã Sa Pa. Ảnh: Bộ NN&PTNT

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho gia đình có người thiệt mạng do sạt lở đất, những hộ bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Chia sẻ sự mất mát đau thương đối với những gia đình có người thiệt mạng, thiệt hại tài sản, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn, động viên các lực lượng tại địa phương nỗ lực hết sức mình để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về công tác phòng chống thiên tai, ông Lê Minh Hoan đề nghị địa phương tập trung tìm kiếm những người bị mất tích, tối thiểu phải đảm bảo được tính mạng của người dân, giảm thiểu tổn thất cho bà con, nhất là cộng đồng bà con sinh sống ở những vùng núi cao, gần sông, suối...

Các cấp chính quyền cần tập trung khắc phục thiệt hại trong thời gian sớm nhất để bà con sớm ổn định cuộc sống...

Mưa lớn nhiều ngày khiến nhiều ngôi nhà ở thị xã Sa Pa gặp nguy hiểm. Ảnh: CTV

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, hỗ trợ bà con tốt hơn nữa, luôn luôn cảnh giác với bất kỳ biến cố thiên tai nào, ở bất cứ đâu. Chọn những phương án an toàn nhất cho bà con bởi khi xảy ra thì những mất mát đó khó có thể bù đắp.

Cũng trong chiều 9-9, ông Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa đến kiểm tra công tác khắc phục sạt lở và đảm bảo an toàn cho người dân tại xã Thanh Bình.

Tại đây đoàn công tác đã trao hỗ trợ 100 kg rau quả, 10 kg thịt lợn và 5 kg cá khô, cho các hộ dân trong vùng có nguy sạt lở cao di chuyển đến ở tạm tại khu bán trú Trường PTDT BT THCS Thanh Kim và lực lượng tham gia khắc phục thiên tai.

Phó Chủ tịch Đỗ Văn Tân yêu cầu Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình an tâm ở tạm trong thời điểm mưa lũ; hỗ trợ các gia đình trong công tác hậu cần. Để đảm bảo an toàn tính mạng, các gia đình, trong thời điểm này tạm thời không trở lại nhà.

Sạt lở khiến nhiều tuyến đường ở Sa Pa bị chia cắt. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của UBND thị xã Sa Pa, tính đến 17 giờ ngày 9-9, mưa bão đã làm 7 người chết, 15 người bị thương và 1 người bị mất tích tại các xã Mường Hoa, Thanh Bình, Ngũ Chỉ Sơn. Ước thiệt hại về nhà ở, công trình phụ trợ gần 30 tỷ đồng; về sản xuất nông nghiệp thiệt hại trên 15 tỷ đồng; thiệt hại về cơ sở hạ tầng trên 165 tỷ đồng.

Thị xã đã tổ chức di dời 484 hộ, với 1.978 nhân khẩu tại 15 xã, phường ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tất cả người dân đến nơi tránh trú đã được bố trí lương thực thực phẩm, nước uống đầy đủ.

Hiện tại, nhiều tuyến đường nội thị xã, taluy quốc lộ đã bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lớn, ngoài ra còn nhiều tuyến đường bị sụt lún gây chia cắt giao thông, xe cộ không thể di chuyển. Nhiều cột điện bị nghiêng, đổ gục ảnh hưởng đến vấn đề cung cấp điện.

Thị xã Sa Pa đã huy động trên 140 người thực hiện tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả tại khu vực sạt lở.