Lào Cai ban bố tình trạng khẩn cấp; cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất toàn tỉnh Yên Bái 09/09/2024 08:49

Tại Thái Nguyên: Nước lũ dâng cao từ đêm 8 đến sáng 9-9, gây ngập sâu tại một số nơi ở cả ba TP Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công và các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình…

Ảnh: MXH

Mực nước sông Cầu dâng nhanh đã làm ngập 203 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu thuộc tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên).

Các lực lượng chức năng tỉnh này hiện huy động tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân ứng phó với thiên tai, di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Công tác cứu hộ được thực hiện xuyên đêm. Đến rạng sáng nay, 9-9, cơ bản các hộ dân đã được di chuyển ra khỏi khu vực ngập úng.

Hình ảnh tại TP Thái Nguyên. Ảnh MXH

Tại Lào Cai: Sáng nay, 9-9 đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn tỉnh.

Theo công bố, do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, từ đêm 7-9 đến ngày 8-9 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng. Hiện nay, lũ trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang lên nhanh.

Ảnh: Báo Lào Cai

Thiên tai đã làm chết 6 người, bị thương 9 người (do sạt lở); 50 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại (Sa Pa 19 nhà, Bảo Thắng 13, Văn Bàn 18 nhà); hơn 248 ha sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại (thuộc các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên); nhiều vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở; một số công trình thủy lợi tại huyện Văn Bàn bị hư hỏng… Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng trên 7 tỷ đồng.

Tại Yên Bái: Tỉnh này tiếp tục cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại 9/9 địa phương trong tỉnh.

Trong 24 giờ qua (từ 03 giờ ngày 8-9 đến 03 giờ ngày 9-9), trên các khu vực tỉnh Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện: Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, TX Nghĩa Lộ, Thành phố Yên Bái đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Ảnh: YÊN BÁI

Dự báo trong 6 giờ tới các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50mm có nơi trên 100mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện thị: Lục Yên, Mù Căng Chải, Thị xã Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Thành phố Yên Bái, Yên Bình.

Ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông suối, khu đô thị các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, TX Nghĩa Lộ, TP Yên Bái.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 2.

Tỉnh này dự báo, hôm nay và ngày mai 10-9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm (có nơi trên 200mm). Mưa lớn có khả năng gây ra lũ lên nhanh trên các sông suối, tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét, sạt lở đất đá ở khu vực sườn dốc và taluy.