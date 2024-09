Bão số 3 làm 24 người chết và mất tích, 229 người bị thương, thiệt hại chưa đong đếm hết 08/09/2024 18:55

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai vừa có báo cáo tổng hợp về cơn bão số 3 và công tác ứng phó khắc phục.

Theo đó, tính đến 18 giờ hôm nay (8-9), bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, đã có 24 người chết và mất tích, trong đó do bão gây ra là 9; do sạt lở đất, lũ quét là 12 và do lũ cuốn là 3 người.

Lào Cai có 6 người chết, Quảng Ninh có 5 người, Hải Phòng có 2 người, Hải Dương có 1 người, Hà Nội có 1 người, Hoà Bình có 4 người, Yên Bái có 1 người và Lạng Sơn có 1 người.

Bão cũng làm 3 người mất tích, gây ảnh hưởng làm 229 người bị thương, chủ yếu là ở Quảng Ninh với 157 người, Hải Phòng 40 người, còn lại ở các tỉnh khác.

Bão số 3 gây gió giật mạnh, mưa lớn làm đổ cây tại Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Về tàu thuyền, bão làm 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Năm tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng; 5 đoạn đường dây 500KV, 31 đường dây 220kV, 97 đường dây 110kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ.

Về nhà cửa, do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 8.017 nhà ở bị hư hỏng.

Ngoài ra còn nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội…

Về nông nghiệp, có hơn 109.000 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại. Trong đó tập trung tại Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, Vĩnh Phúc….

Bão cũng làm gần 18.000 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; gần 7.000 ha cây ăn quả bị hư hại tập trung tại Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương…; trên 1.100 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi, chủ yếu ở Quảng Ninh.